Corte de luz en Trujillo por Hidrandina: horarios y zonas afectadas hasta el viernes 5 de diciembre

Los distritos de Huanchaco, La Esperanza y Moche se verán afectados. | Foto: composición LR/ Hidrandina

Los distritos de Huanchaco, La Esperanza y Moche se verán afectados. | Foto: composición LR/ Hidrandina

Corte de luz en Trujillo. Desde este miércoles 3 al viernes 5 de diciembre, en algunos distritos de la provincia trujillana (región La Libertad) se registrará una suspensión del servicio eléctrico por motivos de mantenimiento y mejoras, informó Hidrandina, empresa responsable del suministro. Conoce el detalle y la programación para que los usuarios puedan tomar sus precauciones.

¿Cuáles son los distritos afectados por corte de luz en la primera semana de diciembre?

Trujillo : Huanchaco, La Esperanza y Moche

: Huanchaco, La Esperanza y Moche Chepén: Pacanga.

Corte de luz en Trujillo, miércoles 3 de diciembre

Hidrandina puso en conocimiento de la ciudadanía que este miércoles 3 de diciembre no habrá luz en las localidades del distrito de Huanchaco.

TE RECOMENDAMOS ATACAN A BAL4ZOS A CANDIDATO PRESIDENCIAL RAFAEL BELAUNDE | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Sector Los Girasoles de Valdivia: Mzas A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Sector Valdivia Baja VIII Etapa: Mza 2.

Corte de luz en Trujillo, viernes 5 de diciembre

Los distritos de La Esperanza y Moche tienen corte de luz programado para el día viernes 5 de diciembre.

La Esperanza: Urb. Parque Industrial manzanas C12, C13, C16, C17, C18.

Alto Monche: Ca. San Francisco cdra. 9; calle San Martin cdra. 7, calle San Pedro Mza. 34, calle Santa Rosa cdra. 9, jirón San Martín cdra. 7; Mza. 21, 23, 34, 39, 54.

En tanto, la localidad de Pacanga en Chepén también tendrá la restricción del servicio.