Una vecina del sector de Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, denunció que prestó su vivienda para velar a un hombre que falleció hace varios días; sin embargo, los familiares desaparecieron sin concretar el entierro y dejaron el cuerpo dentro de la casa durante cinco días. La situación ha generado preocupación e indignación entre quienes viven en la zona.

El fallecido fue identificado como Alexander Jaramillo, de 57 años, quien trabajaba como recolector. Según los testimonios, sus parientes pidieron usar el inmueble para realizar el velorio, pero se retiraron poco después y no volvieron a presentarse.

“Estuvieron un rato, se tomaron fotos y luego desaparecieron”, relató la dueña de la vivienda. Indicó, además, que una funeraria llegó al día siguiente para llevarse el cuerpo, pero al no recibir el pago correspondiente, solo retiraron la capilla y se marcharon.

Familia abandona cuerpo tras velorio en vivienda prestada en SJL

La mujer también indicó que uno de los hijos del fallecido llegó brevemente, aseguró que estaban buscando un nicho y luego dejó de responder llamadas. “Estamos llamando y han apagado el celular”, comentó. Los residentes afirman que han intentado comunicarse con la familia sin obtener respuesta y que no saben cómo proceder sin su autorización, situación que además genera preocupación por el riesgo sanitario.

Según contaron los habitantes del sector, Jaramillo trabajó durante muchos años en la zona, pero dejó sus labores debido al deterioro de su salud. Aun así, recibía apoyo de varias personas cercanas. El día que se agravó, dos conocidos lo trasladaron primero a una posta y luego al hospital Dos de Mayo, donde finalmente falleció.

Los testimonios indican que su hermano gestionó los trámites funerarios, pero actualmente se niega a entregar los documentos necesarios para concretar la sepultura. “Pedimos al alcalde que nos apoye, necesitamos que la familia aparezca y entregue los papeles”, expresó una residente de la cuadra.

Los moradores esperan que las autoridades intervengan pronto para resolver la situación y evitar que la dueña de la vivienda continúe afrontando sola esta complicada circunstancia.

