HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
EN VIVO

🔴 Congreso inhabilitó a Delia, Aprobaron viaje de José Jerí y ¿Harvey será senador o diputado?

Sociedad

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Los vecinos de Caja de Agua en San Juan de Lurigancho piden la intervención de las autoridades para localizar a la familia del fallecido y evitar riesgos sanitarios.

Vecina de San Juan de Lurigancho denuncia abandono de cuerpo tras velorio
Vecina de San Juan de Lurigancho denuncia abandono de cuerpo tras velorio | ATV

Una vecina del sector de Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, denunció que prestó su vivienda para velar a un hombre que falleció hace varios días; sin embargo, los familiares desaparecieron sin concretar el entierro y dejaron el cuerpo dentro de la casa durante cinco días. La situación ha generado preocupación e indignación entre quienes viven en la zona.

El fallecido fue identificado como Alexander Jaramillo, de 57 años, quien trabajaba como recolector. Según los testimonios, sus parientes pidieron usar el inmueble para realizar el velorio, pero se retiraron poco después y no volvieron a presentarse.

TE RECOMENDAMOS

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Atacan a balazos a chofer de bus de la empresa Etucsa en Chorrillos: conductor fue llevado de emergencia al hospital

lr.pe

“Estuvieron un rato, se tomaron fotos y luego desaparecieron”, relató la dueña de la vivienda. Indicó, además, que una funeraria llegó al día siguiente para llevarse el cuerpo, pero al no recibir el pago correspondiente, solo retiraron la capilla y se marcharon.

Familia abandona cuerpo tras velorio en vivienda prestada en SJL

La mujer también indicó que uno de los hijos del fallecido llegó brevemente, aseguró que estaban buscando un nicho y luego dejó de responder llamadas. “Estamos llamando y han apagado el celular”, comentó. Los residentes afirman que han intentado comunicarse con la familia sin obtener respuesta y que no saben cómo proceder sin su autorización, situación que además genera preocupación por el riesgo sanitario.

Según contaron los habitantes del sector, Jaramillo trabajó durante muchos años en la zona, pero dejó sus labores debido al deterioro de su salud. Aun así, recibía apoyo de varias personas cercanas. El día que se agravó, dos conocidos lo trasladaron primero a una posta y luego al hospital Dos de Mayo, donde finalmente falleció.

PUEDES VER: Feminicidio en Comas: mujer extranjera asesinada había advertido en video amenazas de su agresor semanas antes

lr.pe

Los testimonios indican que su hermano gestionó los trámites funerarios, pero actualmente se niega a entregar los documentos necesarios para concretar la sepultura. “Pedimos al alcalde que nos apoye, necesitamos que la familia aparezca y entregue los papeles”, expresó una residente de la cuadra.

Los moradores esperan que las autoridades intervengan pronto para resolver la situación y evitar que la dueña de la vivienda continúe afrontando sola esta complicada circunstancia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho

Policía en presunto estado de ebriedad apunta con su pistola a mototaxista que le cobró S/3 de pasaje en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

LEER MÁS
Atacan a balazos a chofer de bus de la empresa Etucsa en Chorrillos: conductor fue llevado de emergencia al hospital

Atacan a balazos a chofer de bus de la empresa Etucsa en Chorrillos: conductor fue llevado de emergencia al hospital

LEER MÁS
Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

LEER MÁS
Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS
Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reportes de congestión, choques y estado de las principales vías

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reportes de congestión, choques y estado de las principales vías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Temblor HOY, 3 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025