HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 03 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Atacan a balazos a chofer de bus de la empresa Etucsa en Chorrillos: conductor fue llevado de emergencia al hospital

El conductor fue trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Ataque en Chorrillos
Ataque en Chorrillos | Difusión.

Un chofer de la empresa de transportes Etucsa, popularmente conocida como la línea 20, fue atacado a balazos la tarde de este miércoles 3 de diciembre en la zona de San Genaro, en Chorrillos. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta azul oscuro interceptaron el bus y realizaron al menos cuatro disparos contra la unidad en plena vía.

Testigos señalaron que los atacantes serían extranjeros y que el acompañante, quien llevaba guantes blancos, habría sido el autor de los disparos. Tras el ataque, el conductor logró avanzar unos metros antes de desplomarse dentro del vehículo. Vecinos alertaron a la Policía, aunque denunciaron demoras en la llegada de los agentes.

TE RECOMENDAMOS

Gobierno de José Jerí recorta Beca 18: ¿quién pierde y por qué? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Ate Vitarte: al menos 18 buses de transporte público quedan calcinados tras voraz incendio en una cochera

lr.pe

Chofer de Etucsa es baleado por sujetos en motocicleta en Chorrillos

El herido fue trasladado de emergencia en una patrulla de la Policia Nacional del Perú (PNP) hacia el hospital Casimiro Ulloa, donde recibe atención médica. Las autoridades aún no brindan detalles sobre su estado de salud.

La unidad atacada fue llevada a la base de la empresa para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades continúa recopilando información, revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones para identificar a los responsables.

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

LEER MÁS
INPE encuentra objetos prohibidos en pabellón donde están recluídas Wanda del Valle y madre del 'Monstruo' en penal de Chorrillos

INPE encuentra objetos prohibidos en pabellón donde están recluídas Wanda del Valle y madre del 'Monstruo' en penal de Chorrillos

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

Detienen a comisario y 4 suboficiales en El Agustino por integrar presunta red de cobros para evitar patrullajes

LEER MÁS
Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

LEER MÁS
El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Temblor HOY, 3 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025