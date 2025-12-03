Un chofer de la empresa de transportes Etucsa, popularmente conocida como la línea 20, fue atacado a balazos la tarde de este miércoles 3 de diciembre en la zona de San Genaro, en Chorrillos. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta azul oscuro interceptaron el bus y realizaron al menos cuatro disparos contra la unidad en plena vía.

Testigos señalaron que los atacantes serían extranjeros y que el acompañante, quien llevaba guantes blancos, habría sido el autor de los disparos. Tras el ataque, el conductor logró avanzar unos metros antes de desplomarse dentro del vehículo. Vecinos alertaron a la Policía, aunque denunciaron demoras en la llegada de los agentes.

El herido fue trasladado de emergencia en una patrulla de la Policia Nacional del Perú (PNP) hacia el hospital Casimiro Ulloa, donde recibe atención médica. Las autoridades aún no brindan detalles sobre su estado de salud.

La unidad atacada fue llevada a la base de la empresa para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades continúa recopilando información, revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones para identificar a los responsables.

Nota en desarrollo...