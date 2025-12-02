Mujer extranjera asesinada en Comas había advertido en video amenazas de su agresor semanas antes

Un nuevo caso de feminicidio se registró el último 1 de diciembre en el distrito de Comas. Una mujer de nacionalidad venezolana fue acribillada por un sujeto encapuchado al interior de su vivienda, luego de que la víctima ingresara con su hija de siete años.

A raíz del crimen, vecinos de la zona alertaron sobre un video de la mujer que habría sido grabado hace varias semanas, en el que advertía que "si le pasaba algo" el responsable sería su expareja Diómedes Abdon Maza Vergara.

"Quiero dejar constancia por medio de este video por la seguridad mía y de mis hijos... hace un mes recibí amenazas en la zona donde yo vivía, el padre de mi hijo Diómedes Abdon Maza Vergara quiere quitarme a mi hijo menor", comenta la víctima en video.

Asimismo, la mujer contó en la grabación que luego de que fuera intimidada en su anterior vivienda ubicada en la Pascana, en Comas, Maza Vergara se habría apersonado al lugar junto a una suboficial de la PNP para intimidar a la propietaria del inmueble que ella alquilaba.

"Hace poco él acudió junto a una policía de apellido Mori, que trabaja en la Pascana, en el área de Familia... (ambos) hostigaron a la dueña para que le dé las pruebas de la amenaza que yo tuve. Esta policía se hizo pasar falsamente que trabajaba en el área de investigación", sostuvo.

Víctima advirtió agresiones de su expareja

En la breve grabación publicada en su red de Tik Tok, la mujer sindicó directamente a su expareja sobre un futuro atentado en su contra. La República constató que el sujeto acusado tiene denuncias por violencia y agresión familiar.

"Dejo este video como constancia por mi seguridad y para que mi familia y las autoridades lo tengan en cuenta... Si algo me sucede a mí o a mis hijos, responsabilizo al padre de mi hijo Diomedes Abdon Maza Vergara y a cualquier persona que actúe en su nombre, incluida a la mencionada policía... Todo es un plan para quitarme a mi hijo", fueron las palabras de la víctima.

Policía investiga el caso

El crimen sucedió a la altura del sector de Año Nuevo, según la Policía el lugar no cuenta con cámaras de seguridad, lo que complica la identificación de asesino. Asimismo, personal de la DEPINCRI llegó a la zona para recavar las pruebas correspondientes. No descartan un posible feminicidio o ajuste de cuentas.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.



