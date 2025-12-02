HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1
EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1     EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1     EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Sociedad

Mujer extranjera asesinada en Comas había advertido en video amenazas de su agresor semanas antes

Expareja de la ciudadana venezolana registra más de 6 denuncias por violencia contra la mujer, además de resistencia a la autoridad por no respetar medida de protección.

Mujer acribillada responsabilizó a su expareja futuros ataques en su contra.
Mujer acribillada responsabilizó a su expareja futuros ataques en su contra. | URPI-LR | Francisco Erazo

Un nuevo caso de feminicidio se registró el último 1 de diciembre en el distrito de Comas. Una mujer de nacionalidad venezolana fue acribillada por un sujeto encapuchado al interior de su vivienda, luego de que la víctima ingresara con su hija de siete años.

A raíz del crimen, vecinos de la zona alertaron sobre un video de la mujer que habría sido grabado hace varias semanas, en el que advertía que "si le pasaba algo" el responsable sería su expareja Diómedes Abdon Maza Vergara.

TE RECOMENDAMOS

ATACAN A BAL4ZOS A CANDIDATO PRESIDENCIAL RAFAEL BELAUNDE | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

"Quiero dejar constancia por medio de este video por la seguridad mía y de mis hijos... hace un mes recibí amenazas en la zona donde yo vivía, el padre de mi hijo Diómedes Abdon Maza Vergara quiere quitarme a mi hijo menor", comenta la víctima en video.

Asimismo, la mujer contó en la grabación que luego de que fuera intimidada en su anterior vivienda ubicada en la Pascana, en Comas, Maza Vergara se habría apersonado al lugar junto a una suboficial de la PNP para intimidar a la propietaria del inmueble que ella alquilaba.

"Hace poco él acudió junto a una policía de apellido Mori, que trabaja en la Pascana, en el área de Familia... (ambos) hostigaron a la dueña para que le dé las pruebas de la amenaza que yo tuve. Esta policía se hizo pasar falsamente que trabajaba en el área de investigación", sostuvo.

PUEDES VER: Lima solo cuenta con 15 buses turísticos autorizados pese al alto flujo de visitantes, según Asocetur

Víctima advirtió agresiones de su expareja

En la breve grabación publicada en su red de Tik Tok, la mujer sindicó directamente a su expareja sobre un futuro atentado en su contra. La República constató que el sujeto acusado tiene denuncias por violencia y agresión familiar.

"Dejo este video como constancia por mi seguridad y para que mi familia y las autoridades lo tengan en cuenta... Si algo me sucede a mí o a mis hijos, responsabilizo al padre de mi hijo Diomedes Abdon Maza Vergara y a cualquier persona que actúe en su nombre, incluida a la mencionada policía... Todo es un plan para quitarme a mi hijo", fueron las palabras de la víctima.

PUEDES VER: Ucraniano es condenado a 15 años de cárcel por asesinar a mujer rusa en Tarapoto: mintió sobre consumo de ayahuasca

lr.pe

Policía investiga el caso

El crimen sucedió a la altura del sector de Año Nuevo, según la Policía el lugar no cuenta con cámaras de seguridad, lo que complica la identificación de asesino. Asimismo, personal de la DEPINCRI llegó a la zona para recavar las pruebas correspondientes. No descartan un posible feminicidio o ajuste de cuentas.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda en Comas: sujeto encapuchado huyó tras el crimen

Asesinan a mujer extranjera dentro de su vivienda en Comas: sujeto encapuchado huyó tras el crimen

LEER MÁS
Abren nueva sede en Lima Norte para emisión de licencias de conducir de motocicletas: ¿dónde se ubica y en qué horarios atiende?

Abren nueva sede en Lima Norte para emisión de licencias de conducir de motocicletas: ¿dónde se ubica y en qué horarios atiende?

LEER MÁS
Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

Rechazan propuesta de Jerí Ramón de aumentar vacantes para ingreso directo a San Marcos por CEPRE

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 se sintió en Huarochirí, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,7 se sintió en Huarochirí, según IGP

LEER MÁS
Fuerte temblor en Huaral se sintió HOY, 2 de diciembre: ¿cuál fue su magnitud, según IGP?

Fuerte temblor en Huaral se sintió HOY, 2 de diciembre: ¿cuál fue su magnitud, según IGP?

LEER MÁS
Taxista muere tras ser golpeado por sus hermanos por disputa de vivienda heredada en Manchay: familia exige justicia

Taxista muere tras ser golpeado por sus hermanos por disputa de vivienda heredada en Manchay: familia exige justicia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Sociedad

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

Capturan a tiktoker ligada a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua: estaría implicada en ataque a bus de empresa San Germán

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025