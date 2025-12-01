“Tienes que alinearte porque si no te partimos”: banda criminal atemoriza a transportistas del Callao

Treinta conductores han paralizado sus labores por temor ante la delincuencia. Créditos: composición LR.

Treinta conductores han paralizado sus labores por temor ante la delincuencia. Créditos: composición LR.

Dos vehículos de la empresa de transporte “Estrella” fueron siniestrados durante la madrugada de este lunes 1 de diciembre por la banda criminal que tendría el dominio del cobro de cupos en la zona de Canta Callao.

Según la hipótesis de la policía, los delincuentes habrían rociado combustible a las dos unidades para luego prenderles fuego. Previo a ello, llegó un mensaje intimidatorio a uno de los conductores dejando incluso un número para poder realizar el pago.

25 soles vale una vida

Un conductor relató con temor que esta sería la tercera banda criminal que busca generar ganancias a costa del temor y de sus propias vidas, ya que ellos vienen realizando el pago de cupos a otras dos organizaciones criminales: “25 soles diarios es lo que piden por cada unidad” sostuvo.

Son 30 conductores en total que ante el ataque han decidido paralizar sus labores y evalúan aún la fecha de retorno a las calles.

Te alineas o te partimos

El mensaje es claro y es que la zona de Canta Callao ha sido, en múltiples ocasiones, escenario de asesinatos a conductores de diversas empresas. Los conductores de la empresa "Estrella" temen ser los próximos.

“Te habla la gente de Canta Callao tienes que alinearte porque cuando bajes a Canta Callao Dominicos te partimos”, se lee en el último mensaje.

Cifra de ataques aumenta pese a estado de emergencia

Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en lo que va del año se han registrado 134 atentados contra transportistas, cifra que cuadruplica la data de agosto a diciembre del 2024, donde se registraron 31 hechos contra transportistas.

La cifra es alarmante y pese a los intentos del Estado por combatir la criminalidad con una ampliación del estado de emergencia, los datos y la realidad no son un buen presagio de que ello vaya a cambiar.