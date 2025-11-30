Capturan a tiktoker relacionada a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua | Composicion LR | Panamericana / TikTok

Capturan a tiktoker relacionada a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua | Composicion LR | Panamericana / TikTok

La Policía Nacional del Perú detuvo en el distrito de Santa Anita a Ángela Lucía Freite Guede, de 22 años, popular tiktoker venezolana conocida como 'La Odiosa 2555'. De acuerdo a información preliminar, la joven estaba vinculada a Los Gallegos, facción del Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más activas de Venezuela.

Durante el operativo, las autoridades también arrestaron a Jorge Luis Rivera Martínez, alias 'Gringo', y decomisaron un arsenal que incluía una mini Uzi con capacidad para treinta municiones. Según la Policía, estas armas podrían haber sido utilizadas en recientes atentados y actos delictivos en Lima.

Hallazgos y vinculación con atentado a bus de San Germán

Durante el registro del inmueble en Santa Anita, la Policía encontró armas de fuego que habrían sido utilizadas recientemente. Al ser interrogados, los detenidos negaron su participación directa en delitos, incluyendo el ataque a un bus de la empresa San Germán. Cuando se les realizó la pregunta respecto a quién habitaba el cuarto donde se halló el arsenal, mencionaron a un individuo identificado como 'Guerrero de Dios' o 'Hijo de Dios'.

El coronel Revoredo explicó la estructura de la organización: “Hijo de Dios es la facción principal de Los Gallegos, dicen esto para no llegar a D.E.S.A III. Todas estas organizaciones dependen del penal de Tocorón y de líderes como el 'Niño Guerrero' y 'Petares'”. La declaración evidencia la compleja red de alianzas entre subgrupos criminales venezolanos operando en Perú.

Ángela Lucía Freite Guede fue identificada como oriunda de Barquisimeto, Venezuela, y declaró haber llegado a Perú el 5 de marzo. La detención se produjo bajo el marco del estado de emergencia, lo que permitió a las autoridades actuar de inmediato frente a la flagrancia. El coronel Revoreno detalló: “Se intervino la caleta y se encontraron dos pistolas, incluyendo una mini Uzi adaptada con cargador para treinta casquillos y otra pistola en estado operativo balístico”.

Mujeres en la estructura criminal de las bandas extorsivas

Según investigaciones policiales, la participación de mujeres en bandas como Los Gallegos no es incidental. El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que las integrantes femeninas cumplen funciones estratégicas en la captación de víctimas y en la obtención de información sensible.

“Son personas que penetran espacios utilizando las apariencias físicas y obtienen información privilegiada, primero para seleccionar víctimas y segundo para identificar lugares y personas vinculadas a actividades ilícitas”, señaló Revoredo para Panamericana.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de implicancia de los detenidos y la posible participación de otros miembros de la banda en atentados recientes. Freiete y Rivera están acusados de presuntos delitos contra la seguridad pública, y la Policía continúa la investigación para esclarecer todos los vínculos criminales.

