HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Capturan a tiktoker ligada a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua: estaría implicada en ataque a bus de empresa San Germán

Ángela Lucía Freite Guede, conocida como 'La Odiosa 2555', fue detenida en Lima junto a otro presunto integrante de la banda, tras un operativo policial en Santa Anita.

Capturan a tiktoker relacionada a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua
Capturan a tiktoker relacionada a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua | Composicion LR | Panamericana / TikTok

La Policía Nacional del Perú detuvo en el distrito de Santa Anita a Ángela Lucía Freite Guede, de 22 años, popular tiktoker venezolana conocida como 'La Odiosa 2555'. De acuerdo a información preliminar, la joven estaba vinculada a Los Gallegos, facción del Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más activas de Venezuela.

Durante el operativo, las autoridades también arrestaron a Jorge Luis Rivera Martínez, alias 'Gringo', y decomisaron un arsenal que incluía una mini Uzi con capacidad para treinta municiones. Según la Policía, estas armas podrían haber sido utilizadas en recientes atentados y actos delictivos en Lima.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: El plan del ‘Monstruo’ para fugar de penal en Paraguay: autolesionarse para simular emergencia y ser rescatado por sicarios

lr.pe

Hallazgos y vinculación con atentado a bus de San Germán

Durante el registro del inmueble en Santa Anita, la Policía encontró armas de fuego que habrían sido utilizadas recientemente. Al ser interrogados, los detenidos negaron su participación directa en delitos, incluyendo el ataque a un bus de la empresa San Germán. Cuando se les realizó la pregunta respecto a quién habitaba el cuarto donde se halló el arsenal, mencionaron a un individuo identificado como 'Guerrero de Dios' o 'Hijo de Dios'.

El coronel Revoredo explicó la estructura de la organización: “Hijo de Dios es la facción principal de Los Gallegos, dicen esto para no llegar a D.E.S.A III. Todas estas organizaciones dependen del penal de Tocorón y de líderes como el 'Niño Guerrero' y 'Petares'”. La declaración evidencia la compleja red de alianzas entre subgrupos criminales venezolanos operando en Perú.

Ángela Lucía Freite Guede fue identificada como oriunda de Barquisimeto, Venezuela, y declaró haber llegado a Perú el 5 de marzo. La detención se produjo bajo el marco del estado de emergencia, lo que permitió a las autoridades actuar de inmediato frente a la flagrancia. El coronel Revoreno detalló: “Se intervino la caleta y se encontraron dos pistolas, incluyendo una mini Uzi adaptada con cargador para treinta casquillos y otra pistola en estado operativo balístico”.

Mujeres en la estructura criminal de las bandas extorsivas

Según investigaciones policiales, la participación de mujeres en bandas como Los Gallegos no es incidental. El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que las integrantes femeninas cumplen funciones estratégicas en la captación de víctimas y en la obtención de información sensible.

“Son personas que penetran espacios utilizando las apariencias físicas y obtienen información privilegiada, primero para seleccionar víctimas y segundo para identificar lugares y personas vinculadas a actividades ilícitas”, señaló Revoredo para Panamericana.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de implicancia de los detenidos y la posible participación de otros miembros de la banda en atentados recientes. Freiete y Rivera están acusados de presuntos delitos contra la seguridad pública, y la Policía continúa la investigación para esclarecer todos los vínculos criminales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nuevo cuadro de ascenso PNP 2026: lista oficial y todo sobre el aumento salarial para miembros de la Policía Nacional y FF. AA.

Nuevo cuadro de ascenso PNP 2026: lista oficial y todo sobre el aumento salarial para miembros de la Policía Nacional y FF. AA.

LEER MÁS
Juliaca: recapturan a exconvicto que se sometió a cirugía facial para evitar ser identificado

Juliaca: recapturan a exconvicto que se sometió a cirugía facial para evitar ser identificado

LEER MÁS
Condenan a dos policías y abogado en Huacho: detuvieron ilegalmente y extorsionaron a trabajadora de óptica

Condenan a dos policías y abogado en Huacho: detuvieron ilegalmente y extorsionaron a trabajadora de óptica

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El plan del ‘Monstruo’ para fugar de penal en Paraguay: autolesionarse para simular emergencia y ser rescatado por sicarios

El plan del ‘Monstruo’ para fugar de penal en Paraguay: autolesionarse para simular emergencia y ser rescatado por sicarios

LEER MÁS
Auto da vueltas de campana y cae en Moray, Patrimonio Cultural de la Nación en Cusco: activan alerta por daños al complejo arqueológico inca

Auto da vueltas de campana y cae en Moray, Patrimonio Cultural de la Nación en Cusco: activan alerta por daños al complejo arqueológico inca

LEER MÁS
San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

LEER MÁS
Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

LEER MÁS
Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

LEER MÁS
Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025