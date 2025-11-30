Ingenio sin límites: Este año 862 visitas intentaron pasar 243 celulares a las cárceles

Un informe entregado por el personal de seguridad penitenciaria, especializado en inteligencia, da cuenta de los lugares más curiosos que usan las visitas de los reclusos y reclusas, para esconder celulares, droga y otros objetos prohibidos que intentan pasar a los diversos penales del país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La preocupación por la tenencia de estos dispositivos móviles radica en que mediante ellos se puede seguir cometiendo delitos y se pueden seguir manejando rentas criminales dentro y fuera de la cárcel. Muchas de las extorsiones salen de la cárcel, donde también se planifican los secuestros y los asesinatos por encargo.

TE RECOMENDAMOS CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Y si bien es cierto que, los intentos por erradicar la entrada de celulares a las cárceles se han venido trabajando durante años, los internos cada día encuentran nuevas maneras de esconder estos celulares y otros objetos.

Solo de enero al 29 de noviembre de 2025, se intervinieron 862 visitas que intentaron ingresar objetos y sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios del país. Ellos intentaron pasar 243 celulares y 731 accesorios para teléfonos móviles.

Esto aparte de los 845 celulares y 1.245 accesorios decomisados durante las requisas ejecutadas en el estado de emergencia.

De acuerdo al INPE, solo en el mes de julio, 67 visitantes fueron intervenidos durante las revisiones que realizan los agentes penitenciarios, mientras que, en agosto otros 100 visitantes fueron intervenidos en revisión, es decir, 33 % más.

Los penales en los que hay mayor incautación a visitas de objetos prohibidos como celulares, chips o accesorios telefónicos son los penales de Arequipa, Lurigancho, Piura, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Miguel Castro Castro, entre otros.

El estudio entregado por las autoridades del Inpe da cuenta de que, en el caso de las mujeres, las visitantes –madres, esposas, hijas- usan su cuerpo para esconder los dispositivos y pasar desapercibidas cuando se realizan las labores de registro y control.

De hecho, en varias oportunidades, las autoridades penitenciarias han tenido que solicitar exámenes en las partes íntimas porque aquellas mujeres deciden esconder celulares o droga allí.

Otro de los escondites preferidos por las visitantes son las biblias y obras liberarías. También los ganchos para cabellos, envases de conserva, calzados.

Hay otras que prefieren guardar los chips debajo de la lengua y en relojes. No obstante, sigue siendo una preocupación para las autoridades determinar cómo ingresan estos celulares y otros accesorios mal penal y si hay complicidad de los agentes de seguridad que custodian las cárceles del país.

NO JUEGUES CON TU LIBERTAD

En el marco del plan de acción “no juegues con tu libertad”, la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE ha reportado testimonios increíbles.

El presidente de ese organismo, Iván Paredes Yataco advierte que el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios se sanciona con cárcel.

PUEDES VER: Inpe: Por corrupción, han sido intervenidos 50 servidores penitenciarios



En el caso del ingreso indebido de armas, municiones o materiales explosivos e inflamables la condena puede ir de ocho a quince años, según el artículo 368-E del Código de Ejecución Penal.

Paredes exhorta a las visitas a no incurrir en este tipo de prácticas que ponen en riesgo su libertad.

INGENIO NO TIENE LÍMITES

Alex Samamé, director de Seguridad Penitenciaria del INPE, precisó, que cada vez las visitas usan métodos más avezados para intentar ingresar objetos prohibidos a los recintos penitenciarios, como en zonas íntimas, calzados y en alimentos.

El ingenio de algunas y de los reclusos parece no tener límites. El último caso fue el de David Aguilar Mendoza, un agente pastoral que intentó pasar al penal de Lurigancho con dos chips telefónicos y una memoria micro SD en su billetera.

En esta semana en el penal El Milagros de Trujillo detuvieron a Diana Elizabeth Cóndor Álfaro (24) quien pretendió ingresar un envoltorio con droga, ocultándolo en sus partes íntimas.

También en el penal de Lurigancho fue detenida Bella Zamora Panduro, al tratar de pasar un dispositivo USB ocultándolo cuidadosamente en su cabello, dentro de un moño.

En el penal de Huaral los agentes hallaron sustancias ilícitas camufladas en 6 latas de esmalte sintético.

El 18 de noviembre, agentes del penal de Iquitos, intervinieron a Renato Guedes Cacique cuando pretendía ingresar dos dispositivos móviles escondidos en sus partes íntimas.

En Juliaca se encontraron 26 envases plásticos y 6 envoltorios con estupefacientes, esto último en posesión del interno Deyvi Saavedra Evangelista.

El 8 de noviembre se frustró el ingreso de 3 celulares, 4 cables cortados con entrada USB y tipo C y 3 cargadores artesanales al penal de Cochamarca. La detenida fue identificada como Ana María Saavedra Nieves quien visitaba al interno Guillermo Polo Rodríguez, del pabellón B-2, sentenciado por pobo agravado. Los agentes notaron que se mostró nerviosa al momento de pasar la revisión corporal. Los objetos estaban en sus partes íntimas

El 7 de noviembre intervinieron en el penal de Arequipa a un docente del Centro de Educación Técnico Productiva del penal de Arequipa con 55 chips que llevaba camuflados en su reloj de mano. El intervenido fue identificado como Rubén Víctor Reynoso Gonzales.

El martes 21 de octubre, en el penal de Piura, Jenny Roxana Abad Romero (47) llevaba en bolsas de víveres pimentones y ajíes conteniendo marihuana. Ella presenta ceguera severa.

El ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios se sanciona con cárcel y las penas van desde los cuatro hasta los seis años de pena privativa de la libertad, así lo precisa el artículo 368-A del Código Penal.

MALOS AGENTES PENITENCIARIOS

Sin embargo, algunos abogados consideran incluso que ingresos de objetos prohibidos se sancionan hasta con 20 años de prisión de acuerdo a ley 29867.

El modus operandi es variado durante las visitas y algunos lo que tienen a su favor es su ingenio; aprovechan los momentos oportunos y en ocasiones, presumiblemente, pueden contar con la colaboración de malos funcionarios penitenciarios en este tipo de delito. Se conoció que los hechos sucedieron el domingo 29 de setiembre, tal como ocurrió el año pasado con el técnico de primera Einer Cabrejos Montaño a quien se le encontró 10 celulares adheridos al cuerpo en el penal Huacariz, en Cajamarca.

Fue registrado por un compañero en la puerta de acceso a su pabellón de labores tras regresar de realizar una inspección a la zona de acopio de residuos sólidos del reclusorio. Fue en ese momento que se le encontraron los equipos móviles en el cuerpo.