Sociedad

Liberan a siete detenidos de los 'Sanguinarios de la Construcción', presunta red criminal de alias el 'Jorobado'

Adam Smith Lucano, alias 'El Jorobado', permanecerá en prisión preventiva durante 28 meses, mientras su sobrino, Enzo Lucano Cano, recibió 9 meses de la misma sanción.

Solo uno de los sobrinos de alias 'El Jorobado' continuará detenido por tenencia ilegal de municiones.
Solo uno de los sobrinos de alias 'El Jorobado' continuará detenido por tenencia ilegal de municiones.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dictó comparecencia restringida para siete de los ocho intervenidos durante el reciente operativo contra la organización denominada los 'Sanguinarios de la Construcción'. Solo Adam Smith Lucano, conocido como el 'Jorobado', continuará bajo prisión preventiva durante 28 meses.

La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para todas las personas intervenidas por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio, extorsión y lesiones seguidas de asesinato. Sin embargo, el juez Roberth Rimachi Pilco determinó que las pruebas no acreditan que los implicados formen parte de una banda delictiva.

Dictan 28 meses de prisión preventiva contra alias 'El jorobado' por el presunto delito de organización criminal

lr.pe

Detenidos son liberados tras desestimación de juez

Entre los detenidos que fueron liberados se encuentra Glemm Montes Malaver, promotor de eventos, a quien el Ministerio Público señala como responsable de organizar conciertos que habrían sido utilizados para el movimiento de fondos ilícitos.

También fue liberado Gareth Blas Lucano, sobrino de alias 'El Jorobado'. De acuerdo con la Fiscalía, él habría cumplido funciones de seguridad para la presunta red criminal. Sin embargo, el magistrado a cargo determinó que no existen elementos suficientes que confirmen su participación directa en actos delictivos.

Otros cinco detenidos también fueron liberados bajo reglas de conducta mientras duren las investigaciones. Entre ellos figuran Edwin Díaz Vila, Luis Rodríguez Baca, Braulio Balthuano Vázquez, Edwin Ventura Mateo y Joan Balcázar Dávila.

Capturan a alias 'El Jorobado Deivi', presunto cabecilla de 'Los Compadres', en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en La Libertad

lr.pe

Solo uno permanece detenido por tenencia ilegal de municiones

Enzo Lucano Cano, otro de los sobrinos del presunto cabecilla, recibió prisión preventiva por un periodo de nueve meses. La medida fue dictada exclusivamente por la posesión ilegal de municiones encontradas durante un megaoperativo policial, ya que no se acreditó su pertenencia a la organización criminal del 'Jorobado'.

Cabe resaltar que a los liberados se les impuso comparecencia con restricciones, lo cual incluye la obligación de asistir a un control biométrico durante 36 meses, además del pago de una garantía económica que oscila entre S/3.000 y S/4.500.

