Juliaca: recapturan a exconvicto que se sometió a cirugía facial para evitar ser identificado

Un expresidiario con requisitoria intentó eludir a la justicia cambiando de rostro, pero no escapó a un operativo policial en Juliaca. Los agentes policiales lo detectaron cuando hacía reglaje a un empresario. Sin embargo, Renzo Elard Mayta Vela, alías ‘Rencito’. No tenía la apariencia física ni facial que lo caracterizaba.

El hombre a quien la PNP tenía en la mira lucía más joven y no tenía varias marcas en su rostro que lo hicieron conocido año atrás. Los agentes se arriesgaron y decidieron intervenir entre la avenida Maestro con el jirón San Martin.

Luego de identificarlo plenamente, comprobaron que se trataba de Renzo Elard Mayta, pero su rostro había cambiado porque se había sometido a cirugías plásticas y se había cambiado el color de su cabello.

Salió de la cárcel para delinquir

‘Rencito’ había recobrado su libertad la primera semana de noviembre de 2025. No pasó ni un mes y cayó detenido el viernes 28 de noviembre en seguimiento a un empresario local.

El detenido tenía requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, dispuesto por el Juzgado Penal Colegiado de Juliaca en el expediente 3346-2023. Integró varias bandas de asaltantes y habría participado de atracos y asaltos en la región Puno.