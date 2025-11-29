HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Juliaca: recapturan a exconvicto que se sometió a cirugía facial para evitar ser identificado

Renzo Elard Mayta Vela, alias “Rencito”, tenía una requisitoria por robo agravado y fue detenido cuando reglaba a un empresario. Recién había salido de la cárcel a inicios de noviembre.

Detenido intentó eludir a la justicia con cirugías. Foto: PNP.
Detenido intentó eludir a la justicia con cirugías. Foto: PNP.

Un expresidiario con requisitoria intentó eludir a la justicia cambiando de rostro, pero no escapó a un operativo policial en Juliaca. Los agentes policiales lo detectaron cuando hacía reglaje a un empresario. Sin embargo, Renzo Elard Mayta Vela, alías ‘Rencito’. No tenía la apariencia física ni facial que lo caracterizaba.

El hombre a quien la PNP tenía en la mira lucía más joven y no tenía varias marcas en su rostro que lo hicieron conocido año atrás. Los agentes se arriesgaron y decidieron intervenir entre la avenida Maestro con el jirón San Martin.

Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

Luego de identificarlo plenamente, comprobaron que se trataba de Renzo Elard Mayta, pero su rostro había cambiado porque se había sometido a cirugías plásticas y se había cambiado el color de su cabello.

Salió de la cárcel para delinquir

‘Rencito’ había recobrado su libertad la primera semana de noviembre de 2025. No pasó ni un mes y cayó detenido el viernes 28 de noviembre en seguimiento a un empresario local.

El detenido tenía requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, dispuesto por el Juzgado Penal Colegiado de Juliaca en el expediente 3346-2023. Integró varias bandas de asaltantes y habría participado de atracos y asaltos en la región Puno.

La Rinconada: mineros anuncian toma de mina para reiniciar explotación

La Rinconada: mineros anuncian toma de mina para reiniciar explotación

Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

Puno: 60 mil habitantes de La Rinconada entran en huelga de hambre tras paralización minera

Puno: 60 mil habitantes de La Rinconada entran en huelga de hambre tras paralización minera

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Venezolanos varados en Perú: extranjeros se ven obligados a viajar por tierra tras suspensión global de vuelos en medio de la tensión con EE. UU.

Venezolanos varados en Perú: extranjeros se ven obligados a viajar por tierra tras suspensión global de vuelos en medio de la tensión con EE. UU.

Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000

Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000

Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Hinchas brasileños quedaron varados en el aeropuerto del Cusco tras cancelación de vuelos rumbo a Lima

Hinchas brasileños quedaron varados en el aeropuerto del Cusco tras cancelación de vuelos rumbo a Lima

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

