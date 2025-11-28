En la mañana de este 28 de noviembre, ciudadanos de distintas nacionalidades, entre colombianos y venezolanos principalmente, han bloqueado la carretera que une las fronteras de Perú - Chile, precisamente en la zona de la línea La Concordia, mientras esperan ser recibidos por las autoridades migratorias peruanas. Ante la situación, el presidente José Jerí declaró en estado de emergencia dicha zona del territorio nacional y así reforzar las labores de vigilancia junto con las Fuerzas Armadas.

El mandatario afirmó que la medida es para ''generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país", como se lee en su pronunciamiento de X.

Hace unas semanas, Jerí visitó la zona para supervisar las acciones de control y vigilancia que se dan en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, punto obligatorio de entrada y salida del Perú hacia Chile. Producto de ello, el general y jefe de la Región Policial de Tacna, Arturo Valverde Inga, informó que se ha incrementado la dotación policial en la línea de frontera con Chile tras la visita de Jerí y ante los recientes anuncios del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien advirtió que, de ganar las elecciones, impulsaría la expulsión de extranjeros en situación irregular.

Valverde también sostuvo que, de cumplirse esa promesa electoral, se tendría un éxodo hacia Perú. "Lo que queremos es cerrar las fronteras (a la migración irregular) y que no incremente más el número de extranjeros ilegales en el país. Eso trae muchas veces como consecuencia violencia y delincuencia, lo cual queremos evitar", declaró para este medio.

¿Crisis en la frontera entre Perú y Chile?

El próximo domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta electoral en Chile. El panorama político del país, actualmente gobernado por Gabriel Boric, anticipa que el eventual sucesor sería José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, quien ha propuesto la expulsión inmediata de todos los extranjeros en condición irregular —en su mayoría venezolanos—, así como el cierre de fronteras con Bolivia y Perú.

Kast, con su narrativa de tono marcadamente confrontacional, ha generado preocupación en la comunidad migrante. Sin embargo, este no es un problema reciente. En 2023, miles de venezolanos abandonaron Chile tras el endurecimiento de su política migratoria. Esto provocó que muchos permanecieran durante dos meses en las pampas cercanas a la frontera con Perú, debido a que dicho país tampoco permite el ingreso de ciudadanos venezolanos sin visa ni pasaporte.

En Tacna, la ciudadanía ha expresado su rechazo a lo dicho por Kast. Lorena (46), una trabajadora de una agencia de turismo, opinó para La República que la presencia de más extranjeros en condición irregular aumentará los problemas sociales. Resaltó que es triste ver cómo niños extranjeros junto a sus padres piden limosnas en paraderos y semáforos para sobrevivir.

El diputado chileno José Arias Valenzuela (PRM) señaló que ni Perú ni Chile tienen interés en sostener la migración irregular, por lo que consideró necesario coordinar acciones para implementar un corredor humanitario que facilite el retorno seguro y ordenado de las personas en situación irregular. Añadió que es clave mantener el diálogo con Ecuador y Colombia para extender esta ruta hasta los países de origen y abordar el fenómeno “como una región”.

El canciller Alberto van Klaveren se pronunció sobre la situación de la frontera con Perú: ''Chile y Perú mantienen el diálogo y colaboración permanente''. El funcionario dijo que el país ha tomado una decisión soberana, y que las conversaciones siguen en progreso para buscar ''la mejor forma de buscar una solución en conjunto''.

Situación en Chile por posible victoria de Kast

Tras la noticia del reciente bloqueo de migrantes en la zona fronteriza de Arica y Tacna, Kast publicó un video vía X en el que resalta la necesidad de reaccionar ante la crisis migratoria. "Usted [Gabriel Boric] debería tomar hoy día un avión desde Puerto Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación. Y a los migrantes irregulares, les quedan 103 días para que se termine este gobierno y las soluciones no pueden esperar", expresó el candidato republicano, quien asumiría en marzo de ganar los comicios.

Por su parte, la Fundación Defensoría Migrante ha rechazado la postura antiinmigratoria de José Kast, aunque reconoce que el temor generalizado se ha incrementado en las últimas semanas. No obstante, advierte que este discurso no es una medida reciente promovida por sectores de la extrema derecha.

Rodolfo Noriega, presidente de la asociación, explicó que el discurso de ese partido no es reciente, sino que se arrastra desde procesos electorales anteriores. Recordó que la agrupación está integrada por sectores ultraconservadores, algunos con posturas abiertamente autoritarias. Según dijo, no se trata solo de una disputa ideológica entre izquierda y derecha, sino de corrientes extremistas: “estoy hablando de grupos nazis que portan esvásticas”, advirtió.

Desde muy temprano, los migrantes colocaron piedras, colchones y equipaje en plena vía internacional que conecta Tacna con Arica. Foto: Liz Ferrer.

Durante el debate presidencial realizado a inicios de noviembre, el candidato del Partido Republicano y Social Cristiano aseguró que, de llegar a La Moneda, impulsaría cambios legislativos y destinaría los recursos necesarios para concretar la expulsión de los migrantes que se encuentren en situación irregular en Chile. Asimismo, reiteró su propuesta de financiar 2.800 vuelos —cada uno con capacidad para 100 personas— para deportar a todos los migrantes irregulares, costos que, según señaló, deberían ser asumidos por los propios extranjeros.

"Él plantea establecer centros de detención similares a los CIE de España o a otros centros para migrantes utilizados en distintos países. Habla de crear un gran centro de detención en el norte de Chile, donde —según él— se brindarán únicamente las condiciones mínimas de supervivencia, sin atención adecuada en salud. Esto ha provocado una psicosis, un temor y una sensación de inestabilidad, principalmente en un plano emocional", enfatiza Noriega.

Gobernadores de Arica y Tacna expresan preocupación por crisis en frontera

En una reciente entrevista para el medio chileno DNews, Diego Paco, gobernador de la región de Arica y Parinacota, expresó su preocupación por la situación en la frontera. Señaló que el incremento del flujo migratorio y la crisis de inseguridad —a la que atribuye el aumento de la delincuencia proveniente del Perú— han afectado gravemente la zona fronteriza.

“Perú está atravesando una crisis de seguridad, con extorsiones, altos niveles de narcotráfico e incluso sicariato a plena luz del día, además de asesinatos de integrantes de grupos musicales. Chile no está ajeno a este escenario si no toma acciones concretas y decisivas", enfatizó.

Asimismo, exigió que el presidente Gabriel Boric visite con urgencia la región, con el fin de tomar decisiones concretas y liderar protocolos de seguridad y control fronterizo. En esa línea, resaltó la importancia de la postura de José Antonio Kast frente a la migración irregular.

En el lado peruano, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, sostuvo en diálogo con RPP que es necesario declarar en emergencia la frontera con Chile y enfatizó la importancia de que esta medida se haga efectiva cuanto antes. "Esto [el pedido] es como consecuencia de una visita que nos hizo el presidente Jerí el domingo pasado, previendo que esto podía suceder por declaraciones hechas por personajes en Chile. Tenemos ahora entre 70 a 80 venezolanos en la frontera del lado chileno. Inclusive han trancado la vía y no dejan pasar los carros ni camiones", manifestó.

Liberan vía Internacional en la frontera

Tras la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la carretera internacional que conecta Perú y Chile, en la región Tacna, las autoridades lograron liberar la vía que había sido obstruida por un grupo de migrantes. Actualmente, el tránsito se desarrolla con normalidad.

El jefe regional de la Policía en la provincia informó a los medios que ya han activado todos los planes de contingencia ante cualquier eventualidad, especialmente si se ven superados en cantidad. Además, precisó que el despeje se realizó en coordinación con las fuerzas del país vecino.

“La Policía Nacional del Perú está en la línea de frontera. La parte del bloqueo ha sido en la parte de Chile, motivo por el cual se conversó con los carabineros (policías chilenos), quienes dialogaron con estas personas (migrantes) para que retornen a Arica (…) Estamos previendo cualquier tipo de inconveniente”, manifestó a los medios.

