“Nos dejaron encerrados”: el drama de los migrantes varados en la frontera de Chile con Perú

Mujeres embarazadas y niños pequeños quedaron varados en la Línea de la Concordia sin acceso a baños, alimento ni abrigo, atrapados entre las decisiones de Chile y Perú sobre la frontera.

La Línea de la Concordia, frontera entre Chile y Perú, se ha convertido en un "terreno de nadie" donde migrantes, incluidos embarazadas y familias, están varados en condiciones precarias.
La Línea de la Concordia, frontera entre Chile y Perú, se ha convertido en un "terreno de nadie" donde migrantes, incluidos embarazadas y familias, están varados en condiciones precarias.

La Línea de la Concordia, que separa a Chile de Perú en la región de Arica y Tacna, se ha convertido en una tierra de nadie en medio de la crisis desatada por las declaraciones del candidato presidencial del país vecino, José Antonio Kast. Decenas de personas, entre ellas mujeres embarazadas y familias completas, permanecen atrapadas sin poder avanzar ni retroceder, expuestas al frío, al hambre y a la incertidumbre, según reveló un informe de Panorama.

Como se sabe, el presidente José Jerí declaró el estado de emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, ubicados en la frontera con Chile. Desde este sábado 29, empezó la militarización de la zona. “Nos queremos ir de esta vaina. No somos de allá, ni de aquí tampoco, entonces nos dejan aquí encerrados, no nos dejan pasar, estamos sin bañarnos, tenemos hambre, frío, nos queremos ir, claro es un abuso a nuestros derechos humanos”, denunció uno de los migrantes venezolanos varados allí.

Frontera Perú–Chile: disminuye la presencia de inmigrantes y el tránsito comienza a regularizarse

lr.pe

Migrantes bloquearon las vías en la frontera

El bloqueo de la vía, provocado por las protestas de extranjeros de diversas nacionalidades, paralizó el tránsito entre Arica y Tacna. “No van a pasar más carros hasta que no nos dejen pasar”, advirtieron, mientras vehículos de transporte público y autos particulares quedaban detenidos en ambos sentidos.

La tensión también se ha hecho sentir en el lado chileno. En imágenes registradas en la zona, algunos ciudadanos reclamaron airadamente ante la presencia de migrantes. “¿Por qué tenemos que seguir aguantando esto? ¿Por qué no empezamos a sacarlos de acá?”, se escucha decir a un grupo, mientras un carabinero intentaba calmar la situación: “Yo sé que ustedes quieren pasar, pero hay protocolos… les pido paciencia”.

Según reportes en el lugar, hay personas que llevan varios días en el corredor fronterizo. “Tres días tenemos acá, hay mujeres embarazadas”, señaló otra de las afectadas, evidenciando la precariedad de la situación.

Kast exigió a los migrantes salir de Chile

La crisis se agrava tras los anuncios del candidato chileno José Antonio Kast, quien ha reiterado públicamente su intención de expulsar a los migrantes irregulares si llega a la presidencia. “Quiero decirle a los migrantes irregulares que le quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley, lo vamos a detener, lo vamos a retener, los vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó en un discurso reciente. En otros mensajes, redujo el plazo: “Les queda 106 días…” y luego “103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria”.

Esta cuenta regresiva ha sembrado miedo entre miles de personas que ahora buscan salir de Chile, muchas veces sin documentos, y que ven en Perú una posible vía de escape. Sin embargo, las autoridades peruanas han declarado que no permitirán el ingreso irregular.

“Quiero que quede claro que la política del Gobierno es que no vamos a permitir la migración irregular”, sostuvo el canciller Hugo de Zela, quien además reconoció que el país ya no tiene capacidad para recibir a más personas: “No tenemos las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes. Nuestras capacidades están ya colmadas”.

Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

lr.pe

Crisis migratoria podría propiciar tráfico de personas

Mientras tanto, expertos advierten que el cierre de rutas formales empuja a los migrantes a tomar pasos clandestinos, quedando expuestos a redes criminales de trata de personas. “Lo más preocupante no es lo que uno ve, lo más preocupante es lo que uno no ve… hay gente que está pasando por pasos no habilitados”, alertó Rodrigo Sandoval, exjefe de Migraciones de Chile.

En medio del abandono, la falta de servicios básicos y la ausencia de una salida clara, la frontera sur vuelve a convertirse en un símbolo de crisis y olvido. Personas que llegaron buscando una oportunidad hoy enfrentan lo impensado: quedar atrapadas entre dos países que no las quieren recibir.

“Tacna no se merece ser tratada de esta forma, Tacna es muy simbólica, muy trascendente para el Perú”, recordó el excanciller Óscar Maúrtua, al pedir una solución con apoyo internacional y corredores humanitarios que eviten más sufrimiento.

Por ahora, el drama continúa en la frontera: personas durmiendo al aire libre, sin baños, sin alimentos suficientes y con el miedo creciente de que la represión, el desborde o la violencia se conviertan en el siguiente capítulo de una crisis que ya nadie controla.

Frontera Perú–Chile: disminuye la presencia de inmigrantes y el tránsito comienza a regularizarse

Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

El país de América Latina que perdió el segundo lugar en la producción de cobre a nivel mundial: lideraba el sector junto a Chile

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

Asesinan a exfutbolista frente a su esposa en VES: PNP presume un ajuste de cuentas

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

El plan del ‘Monstruo’ para fugar de penal en Paraguay: autolesionarse para simular emergencia y ser rescatado por sicarios

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

