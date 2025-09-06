HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Sociedad

Migraciones: Extranjeros podrán formalizar su situación migratoria, excepto los irregulares

Proceso de formalización de extranjeros iniciará el próximo 15 de setiembre. Aplica para las personas con exceso de permanencia.

Migraciones iniciará el 15 de setiembre proceso de formalización migratoria.
Migraciones iniciará el 15 de setiembre proceso de formalización migratoria.

Todas los extranjeros que excedieron su tiempo de permanencia o residencia en el Perú tendrán la oportunidad de formalizar su situación mediante un proceso de regulación que se iniciará el próximo lunes 15 de setiembre, anunció la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Este beneficio no aplicará a las personas que ingresaron al Perú de manera irregular.

PUEDES VER: ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

lr.pe

El programa, denominado “Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!”, es parte del plan aprobado por Resolución de Superintendencia N° 000110-2025-MIGRACIONES, que incluye, en paralelo, la intensificación de operativos de verificación y fiscalización migratoria de las personas extranjeras en el Perú.

El proceso de formalización migratoria está dirigido a:

  • Personas extranjeras con exceso de permanencia: que cuenten con un carné de permiso temporal de permanencia (CPP/PTP), previamente emitido por Migraciones y que se encuentre vencido.
  • Personas extranjeras con exceso de residencia: que hayan tenido Carné de Extranjería y su residencia esté vencida.
  • Niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular.

Excepto los irregulares

A diferencia de los anteriores procesos, de regularización, esta vez las personas extranjeras con ingreso irregular, y que no tramitaron antes un permiso temporal o residencia ante Migraciones, no podrán acceder a este proceso de formalización migratoria.


Esto se debe a que el Decreto Legislativo 1582, promulgado en noviembre de 2023 y que modifica la Ley de Migraciones (DL 1350), establece que el ingreso irregular al Perú, sin control migratorio, es una conducta infractora sancionable con la expulsión del país mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).

Dicho decreto, además, establece el principio de soberanía en materia de formalización migratoria que busca contribuir a la seguridad nacional, el orden interno y seguridad ciudadana del país. En esa línea, Migraciones también recaba información socioeconómica de los extranjeros en los trámites, así como en las plataformas de registro de hospedajes.

Página para el trámite

Si la persona extranjera que aplica al proceso de formalización excedió el tiempo de su permiso temporal (CPP o PTP), deberá solicitar el cambio de calidad migratoria, siempre y cuando cuente con los requisitos, como no contar con antecedentes penales, policiales o judiciales, ni alertas de INTERPOL.


De igual manera, si el tiempo de residencia (por tener un Carné de Extranjería con calidad migratoria vencida) ha vencido, debe solicitar la prórroga.


Estos trámites podrán solicitarse a través de la Agencia digital https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad.

Asimismo, si requieren información podrán acercarse a cualquiera de los cinco Espacios de Protección (EdP), gestionados por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados en Lima.


Los EdP están ubicados en cinco distritos estratégicos de Lima con alta presencia de población refugiada y migrante: Cercado de Lima, Chorrillos, Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

Notas relacionadas
Periodista peruano detenido en Estados Unidos denuncia maltratos en prisión de máxima seguridad: “Mi delito fue vender ceviche”

Periodista peruano detenido en Estados Unidos denuncia maltratos en prisión de máxima seguridad: “Mi delito fue vender ceviche”

LEER MÁS
Nuevo Jorge Chávez: Migraciones reporta que más de 800 mil pasajeros pasaron por control migratorio

Nuevo Jorge Chávez: Migraciones reporta que más de 800 mil pasajeros pasaron por control migratorio

LEER MÁS
Perú deniega el ingreso de 164 extranjeros en un mes por motivos de seguridad nacional, según Migraciones

Perú deniega el ingreso de 164 extranjeros en un mes por motivos de seguridad nacional, según Migraciones

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

LEER MÁS
Doña Ernestina, la mujer más longeva del Perú, cumple 102 años: "Tuve una infancia muy feliz"

Doña Ernestina, la mujer más longeva del Perú, cumple 102 años: "Tuve una infancia muy feliz"

LEER MÁS
Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

LEER MÁS
Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

LEER MÁS
Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú hoy viernes 5 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Sociedad

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Atentados en Trujillo no cesan: detonan explosivo y destruyen casa de 3 pisos cerca al Centro Histórico

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota