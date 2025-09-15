La madre del menor sostuvo que únicamente autorizó que su hijo vaya de vacaciones a Italia. Foto: Composición LR

La madre del menor sostuvo que únicamente autorizó que su hijo vaya de vacaciones a Italia. Foto: Composición LR

Génesis Veramendi, una madre de nacionalidad extranjera, lleva más de un mes sin tener noticias de Idam Abraham Sifuentes, su menor hijo de seis años. El pasado 6 de agosto, el menor salió de viaje hacia Italia junto con su abuela paterna por sus vacaciones de medio año. Sin embargo, el 12 de ese mismo mes se enteró de que Idam ya no regresaría, pues el padre del menor aseguró que se quedaría con el niño, según precisó Génesis para La República.

"Yo deseo que los organismos del Perú se pronuncien ante mi caso. Sustraer un hijo de las manos de su madre ilegalmente no está bien. Yo siempre le di todo a mi bebé", sostuvo la madre. Ella ya ha solicitado la restitución de su hijo ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Aviso sobre la búsqueda de Idam Abraham. Foto: Difusión

Madre venezolana denuncia que su hijo de seis años está retenido en Italia

La madre de Idam Abraham sostiene que autorizó el viaje de su hijo junto con su abuela paterna únicamente para las vacaciones de medio año de nuestro país, en donde reside hace 9 años. "Nunca había tenido problemas con los abuelos paternos de mi niño. Confié plenamente en ella como una madre", sostuvo.

La última vez que Génesis vio a su hijo. Foto: Difusión

Génesis Veramendi indicó que el permiso que había aprobado precisaba que su menor iba a viajar el 6 de agosto y retornar el 6 de septiembre. Sin embargo, el padre del niño, identificado como Carlos Alonso Sifuentes Baluarte, quien reside en Italia desde el 2021, le indicó a su expareja que él se quedaría con Idam Abraham. "Para mi mayor sorpresa, ellos (la familia paterna) tenían esto planificado. Las pruebas y capturas que tengo donde sale hablando que no me va a devolver a mi hijo me lo confirma", acotó para nuestro medio.

Denuncia estar incomunicada con su hijo

De acuerdo con la madre del menor, luego de que su hijo llegara a Italia junto con su abuela, tomaron otro vuelo hacia Turín, en donde reside el padre del niño. Seis días después de que arribara en Europa, Génesis recibe una llamada de su expareja Carlos Sifuentes. "Se comunicaron conmigo. El papá no me va a devolver a mi hijo", precisó la madre de familia.

Génesis Veramendi junto a su menor hijo. Foto: Difusión

Pese a los intentos de la madre en coordinar el regreso de su hijo, el padre se lo habría negado. "Hay un permiso notariado. Tienes que traérmelo, las leyes son así. Pero me respondió a la defensiva diciendo que se iba a quedar con mi hijo", puntualizó.

PUEDES VER: Liberan a peruano detenido por 10 meses en Venezuela tras ser acusado de atentar contra Nicolás Maduro

Clama por ayuda de las autoridades

La madre del menor ya ha denunciado el hecho ante las autoridades correspondientes. De acuerdo con los documentos mostrados a La República, ella solicita la "activación inmediata del procedimiento de restitución internacional de su menor hijo Idam Abrahám Sifuentes, retenido ilícitamente en Italia, conforme al Convenio de la Haya de 1980, en protección del interés superior del niño".

Cabe precisar que Génesis Veramendi desconoce cómo se encuentra su hijo tras lo sucedido, pues no lo ve desde hace más de un mes. Por ello, a través de las redes sociales, difundió su caso para que pueda obtener la ayuda necesaria. "Mi hijo nunca se ha separado de mí y estoy segura de que esta situación lo está afectando profundamente", se lee en el comunicado que compartió. Si alguien tiene información sobre el Idam Abraham puede comunicarse vía telefónica al número 942523379.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.