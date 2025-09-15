HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Madre venezolana autoriza que su hijo peruano viaje con su abuela a Italia, pero menor nunca volvió: "El papá no me lo devolverá"

La madre asegura que autorizó el viaje solo por vacaciones, pero el padre afirmó que se quedaría con el niño. Ella ha solicitado ayuda de las autoridades peruanas para su restitución.

La madre del menor sostuvo que únicamente autorizó que su hijo vaya de vacaciones a Italia. Foto: Composición LR
La madre del menor sostuvo que únicamente autorizó que su hijo vaya de vacaciones a Italia. Foto: Composición LR

Génesis Veramendi, una madre de nacionalidad extranjera, lleva más de un mes sin tener noticias de Idam Abraham Sifuentes, su menor hijo de seis años. El pasado 6 de agosto, el menor salió de viaje hacia Italia junto con su abuela paterna por sus vacaciones de medio año. Sin embargo, el 12 de ese mismo mes se enteró de que Idam ya no regresaría, pues el padre del menor aseguró que se quedaría con el niño, según precisó Génesis para La República.

"Yo deseo que los organismos del Perú se pronuncien ante mi caso. Sustraer un hijo de las manos de su madre ilegalmente no está bien. Yo siempre le di todo a mi bebé", sostuvo la madre. Ella ya ha solicitado la restitución de su hijo ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR
Aviso sobre la búsqueda de Idam Abraham. Foto: Difusión

Aviso sobre la búsqueda de Idam Abraham. Foto: Difusión

PUEDES VER: Familia de joven desaparecido exige prisión preventiva para sospechosos: temen un posible asesinato

lr.pe

Madre venezolana denuncia que su hijo de seis años está retenido en Italia

La madre de Idam Abraham sostiene que autorizó el viaje de su hijo junto con su abuela paterna únicamente para las vacaciones de medio año de nuestro país, en donde reside hace 9 años. "Nunca había tenido problemas con los abuelos paternos de mi niño. Confié plenamente en ella como una madre", sostuvo.

La última vez que Génesis vio a su hijo. Foto: Difusión

La última vez que Génesis vio a su hijo. Foto: Difusión

Génesis Veramendi indicó que el permiso que había aprobado precisaba que su menor iba a viajar el 6 de agosto y retornar el 6 de septiembre. Sin embargo, el padre del niño, identificado como Carlos Alonso Sifuentes Baluarte, quien reside en Italia desde el 2021, le indicó a su expareja que él se quedaría con Idam Abraham. "Para mi mayor sorpresa, ellos (la familia paterna) tenían esto planificado. Las pruebas y capturas que tengo donde sale hablando que no me va a devolver a mi hijo me lo confirma", acotó para nuestro medio.

PUEDES VER: Pareja de adolescentes desaparece y familiares denuncian falta de apoyo de la Policía en VES: "No es rebeldía"

lr.pe

Denuncia estar incomunicada con su hijo

De acuerdo con la madre del menor, luego de que su hijo llegara a Italia junto con su abuela, tomaron otro vuelo hacia Turín, en donde reside el padre del niño. Seis días después de que arribara en Europa, Génesis recibe una llamada de su expareja Carlos Sifuentes. "Se comunicaron conmigo. El papá no me va a devolver a mi hijo", precisó la madre de familia.

Génesis Veramendi junto a su menor hijo. Foto: Difusión

Génesis Veramendi junto a su menor hijo. Foto: Difusión

Pese a los intentos de la madre en coordinar el regreso de su hijo, el padre se lo habría negado. "Hay un permiso notariado. Tienes que traérmelo, las leyes son así. Pero me respondió a la defensiva diciendo que se iba a quedar con mi hijo", puntualizó.

PUEDES VER: Liberan a peruano detenido por 10 meses en Venezuela tras ser acusado de atentar contra Nicolás Maduro

lr.pe

Clama por ayuda de las autoridades

La madre del menor ya ha denunciado el hecho ante las autoridades correspondientes. De acuerdo con los documentos mostrados a La República, ella solicita la "activación inmediata del procedimiento de restitución internacional de su menor hijo Idam Abrahám Sifuentes, retenido ilícitamente en Italia, conforme al Convenio de la Haya de 1980, en protección del interés superior del niño".

Cabe precisar que Génesis Veramendi desconoce cómo se encuentra su hijo tras lo sucedido, pues no lo ve desde hace más de un mes. Por ello, a través de las redes sociales, difundió su caso para que pueda obtener la ayuda necesaria. "Mi hijo nunca se ha separado de mí y estoy segura de que esta situación lo está afectando profundamente", se lee en el comunicado que compartió. Si alguien tiene información sobre el Idam Abraham puede comunicarse vía telefónica al número 942523379.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
INEI: El 89.2% de población de 6 a 17 años accedieron al internet a través del celular

INEI: El 89.2% de población de 6 a 17 años accedieron al internet a través del celular

LEER MÁS
Macabro hallazgo del cuerpo en descomposición de un menor desaparecido que envió un mensaje de auxilio en EEUU: “Mamá, ayúdame”

Macabro hallazgo del cuerpo en descomposición de un menor desaparecido que envió un mensaje de auxilio en EEUU: “Mamá, ayúdame”

LEER MÁS
Papá de bebé que desapareció con su niñera en Ventanilla revela nuevos detalles: "Nos faltó pedir papeles"

Papá de bebé que desapareció con su niñera en Ventanilla revela nuevos detalles: "Nos faltó pedir papeles"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

LEER MÁS
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Sociedad

Adulto mayor fue obligado a bajar del bus por chacchar coca en su viaje hacia Lima: Fiscalía prepara juicio por discriminación

Empresa fachada tenía sicarios en planilla: extorsionadores atentaban contra buses 'Aquarius', 'Naranjitos' y más en Lima Norte

Descartan amenaza de bomba en vuelo con destino a Juliaca desde el aeropuerto Jorge Chávez: pasajero que causó falsa alarma fue detenido

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota