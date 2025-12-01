Hermanos universitarios fallecen tras impactar su motocicleta contra camioneta en la vía Juliaca-Coata

Un lamentable accidente de tránsito terminó con la vida de dos hermanos que a su vez eran estudiantes de la Universidad Peruana Unión de Juliaca. Las víctimas se trasladaban en una motocicleta cuando impactaron violentamente contra una camioneta con placa de rodaje PIA-363. El fuerte impacto provocó sus muertes instantáneas, cuyo hecho sucedió la tarde del domingo 30 de noviembre, en la carretera Juliaca–Coata.

Clever Rojo Ávila (24), estudiante de Psicología, y su hermano Alan Edison Rojo Ávila (22), alumno de Ingeniería Civil, habían salido desde Juliaca con la ilusión de llegar a la vivienda de su familia en Coata. El encuentro familiar que esperaban se convirtió en una noticia desgarradora que golpeó a su entorno.

TE RECOMENDAMOS INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Joven se salva de ser linchado tras resultar involucrado en robo de una moto en Juliaca

Según los testigos, el choque se produjo cuando la motocicleta se estrelló contra el costado derecho de la camioneta. El violento impacto expulsó a los jóvenes y les causó la muerte instantánea. Ambos no llevaban cascos de protección, lo que agravó la caída. Vecinos de la zona intentaron auxiliarlos, pero nada pudieron hacer ante la gravedad de las lesiones.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, la unidad especializada en accidentes de tránsito y el fiscal de turno para realizar las diligencias del caso y el levantamiento de los cuerpos. Lamentablemente la familia se enteró del trágico suceso en medio de las diligencias del levantamiento y a través de una llamada telefónica.

Hermanos viajaban a Coata para un encuentro familiar. Créditos: cortesía.





De acuerdo con las primeras diligencias, el exceso de velocidad pudo ser un factor determinante en el choque. Se supo que el resultado del dosaje etílico practicado al conductor de la camioneta fue negativo. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, la familia exige el esclarecimiento del hecho tras perder a dos jóvenes estudiantes con muchos sueños y metas a futuro. La comunidad universitaria de la UPeU también expresó su pesar por la partida de Clever y Alan, quienes dejaron truncos sus proyectos académicos y personales en un viaje que buscaba compartir un momento familiar.