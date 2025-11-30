Roban vivienda de comerciante y se llevan S/ 80.000 destinados a comprar un camión en Puno

Policía demoró en llegar a la zona a constatar el hecho. Créditos: cortesía.

Policía demoró en llegar a la zona a constatar el hecho. Créditos: cortesía.

Nuevamente los robacasas hacen de las suyas, esta vez en el distrito de San Miguel, en Puno. Una comerciante fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en la urbanización Primaveral, donde delincuentes se llevaron 80 mil soles en efectivo y un televisor. El dinero estaba destinado a la compra de un camión para repartir mercadería.

El robo ocurrió la tarde de ayer sábado 29 de noviembre, cuando la propietaria había salido brevemente a pagar la factura de la luz. Los ladrones aprovecharon ese momento para trepar por una puerta baja y acceder al interior del inmueble. Una vez dentro, revisaron cada ambiente con precisión hasta hallar el dinero, que estaba oculto en dos espacios distintos.

La víctima explicó que los 80 mil soles eran producto de un préstamo bancario recientemente aprobado. El monto iba a ser utilizado para adquirir un vehículo de carga que permitiría ampliar su venta comercial.

Vecinos de la zona lograron registrar imágenes de un automóvil negro, marca Kia, estacionado cerca de la vivienda. También observaron a un sujeto salir del domicilio y abordar el vehículo antes de huir a toda velocidad.

Indignación por demora de atención policial

Pese a que el aviso se dio de inmediato, los agentes de la Comisaría PNP de San Miguel llegaron al lugar cinco horas después del llamado, pese a que la comisaría se encuentra a solo seis cuadras del inmueble, lo que generó indignación entre los vecinos y la familia afectada, que cuestionó la falta de reacción ante un delito flagrante.

"Como le voy a sustentar al banco si la Policía no viene a constatar ni realizar las diligencias", añadió la víctima entre lágrimas.

La comerciante pidió mayor presencia policial en la zona y lamentó que el esfuerzo de meses se haya perdido en cuestión de minutos. Mientras que la Policía tras su llegada realizó las diligencias correspondientes.