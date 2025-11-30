HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Roban vivienda de comerciante y se llevan S/ 80.000 destinados a comprar un camión en Puno

El dinero era parte de un préstamo bancario. Vecinos manifestaron que la Policía demoró cinco horas para atender el llamado, pese a que comisaría queda a pocas cuadras.

Policía demoró en llegar a la zona a constatar el hecho. Créditos: cortesía.
Policía demoró en llegar a la zona a constatar el hecho. Créditos: cortesía.

Nuevamente los robacasas hacen de las suyas, esta vez en el distrito de San Miguel, en Puno. Una comerciante fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en la urbanización Primaveral, donde delincuentes se llevaron 80 mil soles en efectivo y un televisor. El dinero estaba destinado a la compra de un camión para repartir mercadería.

El robo ocurrió la tarde de ayer sábado 29 de noviembre, cuando la propietaria había salido brevemente a pagar la factura de la luz. Los ladrones aprovecharon ese momento para trepar por una puerta baja y acceder al interior del inmueble. Una vez dentro, revisaron cada ambiente con precisión hasta hallar el dinero, que estaba oculto en dos espacios distintos.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Capturan a dos jóvenes que despojaron de teléfono a un ingeniero en pleno centro de Puno

lr.pe

La víctima explicó que los 80 mil soles eran producto de un préstamo bancario recientemente aprobado. El monto iba a ser utilizado para adquirir un vehículo de carga que permitiría ampliar su venta comercial.

Vecinos de la zona lograron registrar imágenes de un automóvil negro, marca Kia, estacionado cerca de la vivienda. También observaron a un sujeto salir del domicilio y abordar el vehículo antes de huir a toda velocidad.

Delincuentes aprovecharon que propietaria salió a pagar la luz para irrumpir en la vivienda. Créditos: cortesía.<br><br>

Delincuentes aprovecharon que propietaria salió a pagar la luz para irrumpir en la vivienda. Créditos: cortesía.

Indignación por demora de atención policial

Pese a que el aviso se dio de inmediato, los agentes de la Comisaría PNP de San Miguel llegaron al lugar cinco horas después del llamado, pese a que la comisaría se encuentra a solo seis cuadras del inmueble, lo que generó indignación entre los vecinos y la familia afectada, que cuestionó la falta de reacción ante un delito flagrante.

"Como le voy a sustentar al banco si la Policía no viene a constatar ni realizar las diligencias", añadió la víctima entre lágrimas.

La comerciante pidió mayor presencia policial en la zona y lamentó que el esfuerzo de meses se haya perdido en cuestión de minutos. Mientras que la Policía tras su llegada realizó las diligencias correspondientes.

Notas relacionadas
Duberlí Rodríguez: “La derecha está maniobrando para tener el camino despejado en las elecciones”

Duberlí Rodríguez: “La derecha está maniobrando para tener el camino despejado en las elecciones”

LEER MÁS
La Rinconada: mineros anuncian toma de mina para reiniciar explotación

La Rinconada: mineros anuncian toma de mina para reiniciar explotación

LEER MÁS
Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El plan del ‘Monstruo’ para fugar de penal en Paraguay: autolesionarse para simular emergencia y ser rescatado por sicarios

El plan del ‘Monstruo’ para fugar de penal en Paraguay: autolesionarse para simular emergencia y ser rescatado por sicarios

LEER MÁS
Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

LEER MÁS
Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

LEER MÁS
Costa Verde clausurada otra vez: estas son las nuevas fechas de los desvíos por los Juegos Bolivarianos y rutas alternas

Costa Verde clausurada otra vez: estas son las nuevas fechas de los desvíos por los Juegos Bolivarianos y rutas alternas

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025