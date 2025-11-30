Capturan a dos jóvenes que despojaron de teléfono a un ingeniero en pleno centro de Puno

Dos presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Guapos fueron intervenidos, durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre, luego de presuntamente apropiarse del teléfono móvil de un ingeniero electrónico que se encontraba en estado etílico en el parque José Carlos Mariátegui, en pleno centro de Puno.

La Policía informó que el hecho ocurrió alrededor de las 2:50 a.m., cuando agentes del Grupo Terna patrullaban las zonas de mayor incidencia delictiva. En ese momento, observaron a la víctima adormecida en una de las graderías del parque, mientras dos sujetos se acercaban para manipular sus pertenencias.

De acuerdo al parte policial, uno de los implicados intentó sostener al agraviado para distraerlo, mientras el otro revisaba sus bolsillos y lograba sustraer su equipo móvil. Tras obtener el aparato, ambos emprendieron la fuga con dirección a la avenida Titicaca.

Los agentes lograron ubicarlos a pocos metros y procedieron a su intervención. Los detenidos fueron identificados como Juan Kalep Coaquira Mamani (19) y Ricxd Anderson Mamani Poma (26), quienes, según fuentes policiales, formarían parte de la banda delictiva Los Guapos. El teléfono robado fue reconocido plenamente por la víctima durante el procedimiento.

Durante el registro, Mamani Poma portaba un celular Samsung con tarjeta SD y una mochila con diversos objetos personales, mientras que Coaquira Mamani llevaba un morral y un teléfono OPPO con chip. Tanto los capturados como el ingeniero presentaban signos de haber ingerido bebidas alcohólicas horas antes.

Ambos quedaron detenidos en flagrancia por la presunta comisión del delito de hurto agravado. Los bienes recuperados fueron lacrados y remitidos como parte de la investigación que continúa en la sede policial.