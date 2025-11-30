HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Capturan a dos jóvenes que despojaron de teléfono a un ingeniero en pleno centro de Puno

Los sospechosos fueron intervenidos por el Grupo Terna cuando intentaban escapar con el equipo sustraído.


Agentes del Grupo Terna observaron el accionar delictivo de los sujetos. Créditos: PNP.
Agentes del Grupo Terna observaron el accionar delictivo de los sujetos. Créditos: PNP.

Dos presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Guapos fueron intervenidos, durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre, luego de presuntamente apropiarse del teléfono móvil de un ingeniero electrónico que se encontraba en estado etílico en el parque José Carlos Mariátegui, en pleno centro de Puno.

La Policía informó que el hecho ocurrió alrededor de las 2:50 a.m., cuando agentes del Grupo Terna patrullaban las zonas de mayor incidencia delictiva. En ese momento, observaron a la víctima adormecida en una de las graderías del parque, mientras dos sujetos se acercaban para manipular sus pertenencias.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: La Rinconada: mineros anuncian toma de mina para reiniciar explotación

lr.pe

De acuerdo al parte policial, uno de los implicados intentó sostener al agraviado para distraerlo, mientras el otro revisaba sus bolsillos y lograba sustraer su equipo móvil. Tras obtener el aparato, ambos emprendieron la fuga con dirección a la avenida Titicaca.

Los agentes lograron ubicarlos a pocos metros y procedieron a su intervención. Los detenidos fueron identificados como Juan Kalep Coaquira Mamani (19) y Ricxd Anderson Mamani Poma (26), quienes, según fuentes policiales, formarían parte de la banda delictiva Los Guapos. El teléfono robado fue reconocido plenamente por la víctima durante el procedimiento.

Durante el registro, Mamani Poma portaba un celular Samsung con tarjeta SD y una mochila con diversos objetos personales, mientras que Coaquira Mamani llevaba un morral y un teléfono OPPO con chip. Tanto los capturados como el ingeniero presentaban signos de haber ingerido bebidas alcohólicas horas antes.

Ambos quedaron detenidos en flagrancia por la presunta comisión del delito de hurto agravado. Los bienes recuperados fueron lacrados y remitidos como parte de la investigación que continúa en la sede policial.

Notas relacionadas
Duberlí Rodríguez: “La derecha está maniobrando para tener el camino despejado en las elecciones”

Duberlí Rodríguez: “La derecha está maniobrando para tener el camino despejado en las elecciones”

LEER MÁS
La Rinconada: mineros anuncian toma de mina para reiniciar explotación

La Rinconada: mineros anuncian toma de mina para reiniciar explotación

LEER MÁS
Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

LEER MÁS
Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

LEER MÁS
San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

LEER MÁS
Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025