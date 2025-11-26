Joven se salva de ser linchado tras ser acusado de intentar robar una moto en Juliaca

El intervenido fue trasladado a la comisaria de la zona para las diligencias de ley. Foto: Composición LR / Cortesía

Un joven con aparentes signos de ebriedad, fue retenido por vecinos y se salvó de ser linchado tras ser acusado de intentar llevarse una moto lineal. El hecho se registró la noche del martes en la urbanización Mucra, sector Munaypata, distrito de San Miguel, provincia de San Román, Juliaca.

El presunto implicado se identificó como Yampier Willy Abascos (19). Según el propietario de la unidad, el joven habría intentado llevarse la moto estacionada frente a la vivienda, por lo que se lanzó para frustrar el presunto robo y, con ayuda de los vecinos, lo redujo. En medio de la tensión, el acusado fue castigado y echado con agua fría.

La situación estuvo a punto de escalar en un linchamiento, pero la rápida intervención de la Policía y personal de serenazgo evitó un desenlace mayor. Los agentes rescataron al joven y lo trasladaron junto a las víctimas hacia la comisaría para las diligencias correspondientes.

El acusado, natural de la provincia de Azángaro, negó haber intentado llevarse la moto y aseguró que se encontraba en la zona por asistir a un cumpleaños. Sin embargo, los vecinos lo increparon directamente, señalando que lo sorprendieron manipulando la unidad.

De acuerdo con las víctimas, la moto estaba estacionada con las luces encendidas debido a un corte de energía eléctrica, situación que habría sido aprovechada por el presunto delincuente. La Policía investiga el caso para determinar responsabilidades y esclarecer si se trató de un intento de robo.