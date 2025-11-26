HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Sociedad

Joven se salva de ser linchado tras ser acusado de intentar robar una moto en Juliaca

Según las víctimas, la unidad vehicular estaba estacionada fuera de una vivienda. El presunto implicado negó los hechos.

El intervenido fue trasladado a la comisaria de la zona para las diligencias de ley. Foto: Composición LR / Cortesía
El intervenido fue trasladado a la comisaria de la zona para las diligencias de ley. Foto: Composición LR / Cortesía

Un joven con aparentes signos de ebriedad, fue retenido por vecinos y se salvó de ser linchado tras ser acusado de intentar llevarse una moto lineal. El hecho se registró la noche del martes en la urbanización Mucra, sector Munaypata, distrito de San Miguel, provincia de San Román, Juliaca.

El presunto implicado se identificó como Yampier Willy Abascos (19). Según el propietario de la unidad, el joven habría intentado llevarse la moto estacionada frente a la vivienda, por lo que se lanzó para frustrar el presunto robo y, con ayuda de los vecinos, lo redujo. En medio de la tensión, el acusado fue castigado y echado con agua fría. 

TE RECOMENDAMOS

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

La situación estuvo a punto de escalar en un linchamiento, pero la rápida intervención de la Policía y personal de serenazgo evitó un desenlace mayor. Los agentes rescataron al joven y lo trasladaron junto a las víctimas hacia la comisaría para las diligencias correspondientes. 

PUEDES VER: Incautan más de 100 celulares y detienen a dos personas en la ‘cachina’ de Juliaca

lr.pe

El acusado, natural de la provincia de Azángaro, negó haber intentado llevarse la moto y aseguró que se encontraba en la zona por asistir a un cumpleaños. Sin embargo, los vecinos lo increparon directamente, señalando que lo sorprendieron manipulando la unidad.  

De acuerdo con las víctimas, la moto estaba estacionada con las luces encendidas debido a un corte de energía eléctrica, situación que habría sido aprovechada por el presunto delincuente. La Policía investiga el caso para determinar responsabilidades y esclarecer si se trató de un intento de robo.

Notas relacionadas
Incautan más de 100 celulares y detienen a dos personas en la ‘cachina’ de Juliaca

Incautan más de 100 celulares y detienen a dos personas en la ‘cachina’ de Juliaca

LEER MÁS
Un muerto y un herido tras violento despiste de vehículo en la vía Lampa–Juliaca

Un muerto y un herido tras violento despiste de vehículo en la vía Lampa–Juliaca

LEER MÁS
Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

Coronavirus: ¿Cómo publicar avisos en el diario La República desde la comodidad de tu hogar?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero responde invitación de Jefferson Farfán a podcast 'La Manada' pero evita mención de Mario Irivarren: "Lo multiplicó por cero"

Sociedad

Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025: al menos 12 denuncias al día en los CEM

Entradas a S/5 en el Parque de las Leyendas: los visitantes que pueden acceder a este benefio en diciembre

Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 26 de noviembre: conoce los distritos y cómo tramitarlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025