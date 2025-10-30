Deudos exigen determinar las responsabilidades del hecho. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: composición LR.

Un padre de familia perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas tras el desplome de una estructura metálica de sonido durante las celebraciones por el 23 aniversario del centro poblado de Santa María de Ayabacas, en el distrito de San Miguel, San Román, en Puno.

La víctima fue identificada como Elías Gonzalo Mamani, de 43 años, quien participaba activamente en la celebración como integrante de la Morenada Central del barrio Santa María. Minutos antes del accidente, su agrupación había sido reconocida como ganadora en su categoría.

Según testigos, mientras compartían con vecinos, una ráfaga de viento acompañada por llovizna hizo que la instalación cediera, impactando directamente sobre Mamani, quien falleció instantáneamente.

El accidente ocurrió la noche del miércoles 29 de octubre, mientras se presentaba un grupo musical en el escenario. Varios asistentes señalaron que la estructura no estaba correctamente asegurada, lo que habría facilitado su caída ante las condiciones climáticas.

Personal del Serenazgo de San Miguel, el SAMU y Bomberos de Juliaca acudieron rápidamente al lugar. Los heridos fueron trasladados al Hospital Carlos Monge Medrano, mientras que uno de ellos, Edy Mamani Sucasaca, fue derivado a una clínica privada debido a la gravedad de sus lesiones. Su estado de salud es reservado.

Testigos lamentaron profundamente lo ocurrido y explicaron que la mayoría de asistentes ya se había retirado por la lluvia. Hasta el lugar arribaron efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias del levantamiento del cadáver.

Las primeras diligencias apuntan a que la instalación metálica no cumplía con los estándares mínimos de seguridad. Las autoridades locales han iniciado un proceso para determinar responsabilidades en el montaje del sistema sonoro, mientras que la familia exige justicia y sanción contra los responsables.