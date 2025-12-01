HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez se convierte en la parada clave de mafias que falsifican documentos peruanos para viajar a Europa

Organizaciones criminales han cambiado su enfoque hacia Europa, aprovechando la facilidad que tienen los peruanos para viajar al espacio Schengen. Migrantes de varios países han sido interceptados al intentar viajar con documentos falsificados.

Detenidos con pasaportes y carnés falsificados en el aeropuerto Jorge Chávez
Detenidos con pasaportes y carnés falsificados en el aeropuerto Jorge Chávez | Migraciones/Panorama

El aeropuerto Jorge Chávez se ha convertido en un punto crítico para mafias internacionales dedicadas a la falsificación de documentos. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, estas organizaciones utilizan documentos adulterados para facilitar la entrada de extranjeros a países europeos, aprovechando la facilidad que tienen los peruanos para viajar al espacio Schengen. A través de paquetes que se venden por miles de dólares, los migrantes reciben documentos peruanos fraudulentos para intentar cruzar el Atlántico.

"Están usando al Perú porque no necesita visa para ingresar a Europa, y están buscando falsificar, adulterar el documento peruano o suplantar identidad de peruanos para poder ingresar a Europa", explicó Fernando Núñez, director de Registro y Control Migratorio de Migraciones, a Panorama.

Detenidos con pasaportes y carnés falsificados hechos en Perú

Los tours criminales han cambiado de destino en los últimos años, sobre todo tras las estrictas medidas antimigratorias de Estados Unidos. El nuevo objetivo para estas redes es Europa. Durante operativos recientes, las autoridades detectaron casos de ciudadanos de República Dominicana, Bolivia, Ecuador y Colombia que intentaban viajar a España, Francia, Irlanda y Turquía con documentos falsificados en Perú.

Entre los intervenidos se encontraba Yohanny Rosaly Soto, ciudadana dominicana que portaba un carné de residencia español falsificado y buscaba abordar un vuelo a Madrid. Para ingresar a la Unión Europea, los ciudadanos dominicanos requieren visa, pero ella presentó un documento adulterado elaborado en Perú. Otro caso es el de Randy Morel Manzueta, también de República Dominicana, quien intentaba llegar a Madrid con documentos falsificados y dinero que terminó incautado por la policía.

Migraciones realiza exhaustivas verificaciones con lectores especializados que revisan sellos, chips y materiales. Si se detecta alguna anomalía, el pasajero pasa a una revisión secundaria, donde se realiza una entrevista para confirmar sus verdaderos motivos de viaje.

Durante ese segundo control cayó Eduyn Pucho Paco, topógrafo boliviano, quien también portaba un carné de residencia falsificado hecho en Perú. Confesó haber pagado 18.000 bolivianos por el pasaje y 45.000 por el documento adulterado. Cámaras del aeropuerto también detectaron a un matrimonio con su hijo intentando pasar como peruanos, cuando en realidad eran ecuatorianos con documentación falsa.

Cooperación internacional para frenar el fraude documental

Desde mayo, Migraciones forma parte de la Red Atenas Internacional, que permite verificar documentos en tiempo real con autoridades de otros países. Este convenio ha sido clave para detectar documentos falsificados y desarticular redes de tráfico de migrantes.

Migraciones y la Policía Nacional continúan reforzando la vigilancia en el aeropuerto Jorge Chávez, en coordinación con autoridades europeas, para evitar que el Perú siga siendo un nodo utilizado por mafias dedicadas al fraude documental.

