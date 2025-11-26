Comunicado de Indecopi ante el inicio del cobro de la TUUA | Foto: Andina/ Composición LR

Comunicado de Indecopi ante el inicio del cobro de la TUUA | Foto: Andina/ Composición LR

Frente al inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), programado para el 7 de diciembre, Indecopi, informó que efectuará supervisiones a las aerolíneas con el fin de garantizar que brinden información clara y a tiempo a los pasajeros. La exigencia de transparencia alcanza a todos los viajeros que realizan conexiones hacia vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quienes deberán conocer con exactitud los alcances de la medida antes de asumir cualquier pago adicional.

El organismo señaló que Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del terminal aéreo, deberá implementar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de los mecanismos de cobro. Asimismo, se remarcó que estos sistemas deben estar plenamente operativos y disponibles para los viajeros desde el momento en que entre en vigencia la TUUA, evitando confusiones o retrasos durante los procesos de embarque o tránsito.

Indecopi exige mecanismos claros de información y pago para pasajeros

De acuerdo con el comunicado institucional, las aerolíneas y LAP deberán brindar detalles completos sobre el procedimiento de cobro, incluyendo los métodos habilitados y los puntos de pago. Esta información deberá presentarse de forma clara, visible y accesible, para que las personas usuarias puedan tomar decisiones con pleno conocimiento de los cargos asociados a su viaje.

Indecopi recordó que el deber de informar es una obligación legal que busca proteger a las personas consumidoras frente a prácticas que puedan generar confusión o afectar su experiencia de viaje. La entidad anunció que realizará un seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones y podrá iniciar acciones si detecta faltas o incumplimientos por parte de las aerolíneas o de la concesionaria del aeropuerto.