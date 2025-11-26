HOYSuscripcion LR Focus

Enfrentamientos durante huelga de mineros deja un fallecido y varios heridos en Puno

Los manifestantes incendiaron maquinaria en Antawila, Puno, hecho que evidencia la frustración generada por la paralización que afecta a más de 30 mil mineros y 60 mil habitantes.

Un fallecido, heridos y maquinarias quemadas durante huelga en Puno. Foto: difusión
Un fallecido, heridos y maquinarias quemadas durante huelga en Puno. Foto: difusión

La tensión en el centro poblado La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina (Puno), alcanzó este miércoles uno de sus puntos más críticos. Durante el segundo día de huelga emprendida por mineros artesanales y trabajadores vinculados a la Corporación Minera Ananea S.A.C., se registró un enfrentamiento que dejó un fallecido (aún sin identificar oficialmente) y varios heridos, además de maquinarias pesadas incendiadas en la zona de Antawila.

La movilización inició el martes con una protesta pacífica y una huelga de hambre como medida de presión contra el cierre de operaciones de la empresa minera, paralizada desde el pasado 3 de octubre por el incremento de la delincuencia en la zona. Sin embargo, las manifestaciones escalaron drásticamente este miércoles, luego de que los trabajadores advirtieran que ingresarían a las bocaminas por la fuerza si sus demandas no eran atendidas.

lr.pe

Violencia en Antawila y maquinarias quemadas deja un fallecido

En el sector de Antawila, cerca de la planta de CECOMIRL, un grupo de manifestantes incendió varias maquinarias pesadas y volquetes. La radicalización de las acciones refleja la creciente frustración por la suspensión prolongada de actividades mineras, situación que, según los dirigentes, afecta a más de 30 mil mineros y a un aproximado de 60 mil habitantes cuya economía depende directamente de este sector.

El enfrentamiento dejó un fallecido cuya identidad todavía no ha sido confirmada por las autoridades. Asimismo, se reportaron varios heridos, entre ellos Miguel Ángel Gonzales Montesinos, de 32 años, quien fue trasladado a la ciudad de Juliaca para recibir atención médica. La información sobre otros afectados sigue siendo incierta, debido a que el acceso al lugar permanece restringido y la policía, pese a estar presente, se habría mantenido al margen ante la magnitud de la movilización.

Las autoridades locales han advertido sobre la necesidad urgente de refuerzos policiales para contener la violencia y evitar nuevos enfrentamientos en una zona históricamente considerada de alto riesgo, marcada por disputas por el control de áreas de trabajo y oro.

Responsabilidad atribuida a autoridades regionales y nacionales

Los manifestantes responsabilizan al Gobierno Regional de Puno, al Ministerio Público y a otras entidades del Estado por no ofrecer soluciones concretas frente al cierre de operaciones y la crisis de seguridad que vive La Rinconada. Exigen la inmediata reactivación de la actividad minera, así como la implementación de medidas de protección que les permitan trabajar sin riesgos.

Los trabajadores señalan que la paralización no solo afecta la producción aurífera, sino también toda una cadena económica que incluye comerciantes, transportistas y estudiantes. Ante ello, reclaman la presencia de autoridades nacionales, especialmente del Ministerio de Energía y Minas, para instalar una mesa de diálogo que permita evitar nuevas tragedias.

Además, en la plaza de armas del centro poblado, decenas de manifestantes permanecen en vigilia exigiendo justicia para la víctima mortal y soluciones inmediatas a la crisis.

