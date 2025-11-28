HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
Sociedad

La Rinconada: mineros anuncian toma de mina para reiniciar explotación

Tras un enfrentamiento que dejó un fallecido, miles de trabajadores presionan a la cooperativa que maneja la concesión a reiniciar la extracción de oro. Autoridades del Gobierno Regional de Puno señalaron que solución del conflicto está en manos de la empresa.

Enfrentamientos del 26 de noviembre son advertencia el tenso clima en La Rinconada. Foto: difusión.
Enfrentamientos del 26 de noviembre son advertencia el tenso clima en La Rinconada. Foto: difusión.

Los mineros de La Rinconada advirtieron que, si en un tiempo prudencial la Central de Cooperativas Mineras Rinconada y Lunar de Oro no reinician la explotación de oro en la zona, tomarán las bocaminas. Las operaciones en el yacimiento, ubicado sobre los 5 mil metros de altura en la región Puno, están paralizadas desde el 3 de octubre, debido a la inseguridad.

“Lo único que estamos exigiendo es trabajar. Toda la vida hemos laborado bajo el mecanismo de compensación: tres días trabajamos para los contratistas y dos días usufructuamos la mina a nuestro favor. Si no reinician formalmente, nosotros empezaremos a trabajar por nuestra cuenta y nos vamos a meter a los socavones a la mala”, declaró el dirigente José Antonio Quispe.

PUEDES VER: Puno: 60 mil habitantes de La Rinconada entran en huelga de hambre tras paralización minera

Más de 20 mil personas en protesta

El pasado 26 de noviembre, un enfrentamiento entre mineros y personal de seguridad de la mina dejó un muerto por herida de bala y otro herido por impacto de arma de fuego, además de maquinaria incendiada. La gresca ocurrió en la planta de tratamiento de minerales de la zona de Lunar de Oro.

Los manifestantes que exigen retomar labores aún mantienen rodeada la mina. La Policía custodia el lugar, pero está rebasada por las cerca de 20.000 personas que viven directa e indirectamente de la extracción de oro.

Raúl Carita Chuchullo, presidente de las cooperativas de La Rinconada y Lunar de Oro, indicó que no existen condiciones para reiniciar operaciones, al menos hasta que se cierren las bocaminas abiertas ilegalmente, que tienen ingreso y salida y sirven como rutas para que delincuentes ingresen a robar mineral.

Autoridades deslindan responsabilidad

El gobernador regional, Richard Hancco, sostuvo que los únicos responsables de la crisis son los propios representantes de la mina, quienes en reiteradas oportunidades se negaron a asistir a reuniones técnicas y solo enviaron representantes.

La Dirección de Minas de Puno informó que el problema está en manos de la empresa. El director sectorial, Edwin Chambilla Palomino, señaló que la institución no tiene competencia para determinar si la empresa debe o no iniciar operaciones.

“Nos están colmando. Tenemos paciencia, pero el hambre y el trabajo no esperan. Están advertidos”, insistió el dirigente José Antonio Quispe.

