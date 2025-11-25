ATU anuncia cierre de estaciones del Metropolitano por protestas del MIMP en el Centro de Lima

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció el cierre momentáneo de las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena debido a manifestaciones en el Centro de Lima. La protesta de trabajadoras del programa Warmi Ñan, realizada frente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), genera desvíos en las rutas A y C desde la mañana.

La entidad detalló en su cuenta de X (antes Twitter) que las rutas regulares desviarán su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte. En tanto, la ruta C solo llegará hasta la estación Central, mientras que la ruta A modificará su trayecto y tendrá como parada la estación Quilca–El Peruano.

Trabajadoras de Warmi Ñan acatan paro nacional por mejoras laborales

Las trabajadoras del programa Warmi Ñan —del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar— realizan un paro nacional este martes 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La manifestación se desarrolla en el Cercado de Lima y en sedes regionales como Chiclayo, con una duración de 24 horas.

Las participantes denuncian deficiencias logísticas y reclaman un aumento salarial que, aseguran, no se actualiza desde hace más de diez años. Son más de 5.000 trabajadoras a nivel nacional las que se han sumado a esta medida de protesta.

Nota en desarrollo...