EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela     
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Hijo golpea a su madre y la deja inconsciente en Comas: familia teme que quede en libertad pese a denuncia

Los vecinos del asentamiento humano Virgen del Carmen auxiliaron a la adulta mayor y alertaron a la Policía; sin embargo, temen que el agresor quede en libertad pese a tener denuncias previas por violencia familiar.

Detenido por agresión a su madre
Detenido por agresión a su madre | ATV

Un caso de violencia familiar se registró en el distrito de Comas, donde un hombre agredió brutalmente a su propia madre hasta dejarla inconsciente. El hecho ocurrió la noche del último martes 6 de enero en el asentamiento humano Virgen del Carmen y ha generado indignación entre vecinos y familiares, quienes temen que el agresor recupere su libertad pese a la denuncia presentada.

La víctima fue identificada como Isabel Valle, de 69 años, quien resultó gravemente herida tras ser atacada por Paol Billy Bracamonte. Según relató la adulta mayor, la agresión se produjo luego de que ella lo increpara por presuntamente consumir sustancias ilícitas al interior de la vivienda.

Vecinos y familiares exigen justicia tras agresión

De acuerdo con el testimonio de doña Isabel, el sujeto no solo la golpeó, sino que también la asfixió y continuó agrediéndola hasta dejarla inconsciente en el suelo. La mujer aseguró que este no sería un hecho aislado, ya que habría sido víctima de agresiones similares en al menos cuatro ocasiones anteriores.

"Esa vez sí me agredió ya como para matarme. Nunca he visto a un hijo agarrar una piedra y querer aventarla en la cabeza a su madre", expresó con profundo pesar al recordar el violento episodio.

lr.pe

Tras la agresión, vecinos del asentamiento humano auxiliaron a la adulta mayor y alertaron a la Policía Nacional, que procedió con la detención del presunto agresor. Sin embargo, los familiares y residentes de la zona manifestaron su temor de que el sujeto quede en libertad, debido a que ya contaría con denuncias previas por violencia familiar. "Que no lo suelten, es un peligro para toda la comunidad", exigió una vecina.

Pese a la gravedad del caso, la madre señaló que atraviesa un difícil conflicto emocional al tratarse de su propio hijo y espera que pueda recibir atención psicológica especializada, aunque reconoció que la situación la ha superado y teme por su vida si vuelve a quedar en libertad.

