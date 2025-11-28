ATU anunció el plan de desvíos para llegar al estadio Monumental, donde se jugará la final de la Copa Libertadores. | Composición LR | ATU

ATU anunció el plan de desvíos para llegar al estadio Monumental, donde se jugará la final de la Copa Libertadores. | Composición LR | ATU

Este sábado 29 de noviembre, Palmeiras y Flamengo protagonizarán un duelo crucial en la final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará en el estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate.

Con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad, desde la medianoche del viernes, la Policía Nacional implementará un conjunto de medidas en avenidas clave para facilitar el acceso peatonal de los aficionados. En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dispuesto un plan especial de desvíos para los servicios de transporte público.

Cambios en la ruta del Corredor Rojo

La ruta 201, que normalmente llega hasta las inmediaciones del recinto deportivo, modificará su trayecto. Transitará por las avenidas La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre, para luego retomar su recorrido habitual por la avenida Prolongación Javier Prado en dirección a Ate. En sentido hacia el óvalo La Perla, en el Callao, el desvío será el mismo.

Plan de ruta del Corredor Rojo 201. Foto: ATU

En tanto, la ruta 209 circulará por Separadora Industrial, Los Ingenieros y Constructores, tanto en ida como en retorno. Para quienes se dirijan al estadio, los paraderos más cercanos serán La Molina y Huarochirí (altura de la av. Separadora Industrial).

Plan de ruta del Corredor Rojo 209. Foto: ATU

Por su parte, la ruta 204 también alterará su recorrido y pasará por las avenidas La Molina, Universidad y Javier Prado Este, en ambos sentidos.

Plan de ruta del Corredor Rojo 204. Foto: ATU

Ruta desde el Aeropuerto Internacional al estadio con el AeroDirecto

Los turistas provenientes de Brasil que arriben a Lima el mismo sábado por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez contarán con el servicio Aerodirecto, que ofrece seis rutas: Norte, Sur, Centro, Quilca, Ventanilla y Terminal Norte.

Para dirigirse al estadio, se recomienda utilizar las rutas Centro y Sur, las cuales conectan con la Plaza San Martín y la avenida La Marina, respectivamente. En estos puntos es posible enlazar con los servicios del Metropolitano y el corredor Rojo.

Asimismo, tanto en el aeropuerto como en las inmediaciones del estadio Monumental, personal de la ATU estará presente para brindar orientación y facilitar el tránsito de los buses.

