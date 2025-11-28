HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Final de la Copa Libertadores 2025: cómo llegar al Estadio Monumental con el Corredor Rojo, según la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anuncia desvíos en el transporte público, afectando rutas como la 201, 204 y 209 del Corredor Rojo, para asegurar un tránsito fluido hacia el estadio Monumental.

ATU anunció el plan de desvíos para llegar al estadio Monumental, donde se jugará la final de la Copa Libertadores.
ATU anunció el plan de desvíos para llegar al estadio Monumental, donde se jugará la final de la Copa Libertadores. | Composición LR | ATU

Este sábado 29 de noviembre, Palmeiras y Flamengo protagonizarán un duelo crucial en la final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará en el estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate.

Con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad, desde la medianoche del viernes, la Policía Nacional implementará un conjunto de medidas en avenidas clave para facilitar el acceso peatonal de los aficionados. En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dispuesto un plan especial de desvíos para los servicios de transporte público.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Bus del Metropolitano atropella a peatón en estación Izaguirre en Los Olivos: herido fue trasladado a una clínica

lr.pe

Cambios en la ruta del Corredor Rojo

La ruta 201, que normalmente llega hasta las inmediaciones del recinto deportivo, modificará su trayecto. Transitará por las avenidas La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre, para luego retomar su recorrido habitual por la avenida Prolongación Javier Prado en dirección a Ate. En sentido hacia el óvalo La Perla, en el Callao, el desvío será el mismo.

Plan de ruta del Corredor Rojo 201. Foto: ATU

Plan de ruta del Corredor Rojo 201. Foto: ATU

En tanto, la ruta 209 circulará por Separadora Industrial, Los Ingenieros y Constructores, tanto en ida como en retorno. Para quienes se dirijan al estadio, los paraderos más cercanos serán La Molina y Huarochirí (altura de la av. Separadora Industrial).

Plan de ruta del Corredor Rojo 209. Foto: ATU

Plan de ruta del Corredor Rojo 209. Foto: ATU

Por su parte, la ruta 204 también alterará su recorrido y pasará por las avenidas La Molina, Universidad y Javier Prado Este, en ambos sentidos.

Plan de ruta del Corredor Rojo 204. Foto: ATU

Plan de ruta del Corredor Rojo 204. Foto: ATU

PUEDES VER: Así cambiará la Línea 1 del Metro de Lima: tiempo de espera entre trenes y fechas que definirán su ampliación

lr.pe

Ruta desde el Aeropuerto Internacional al estadio con el AeroDirecto

Los turistas provenientes de Brasil que arriben a Lima el mismo sábado por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez contarán con el servicio Aerodirecto, que ofrece seis rutas: Norte, Sur, Centro, Quilca, Ventanilla y Terminal Norte.

Para dirigirse al estadio, se recomienda utilizar las rutas Centro y Sur, las cuales conectan con la Plaza San Martín y la avenida La Marina, respectivamente. En estos puntos es posible enlazar con los servicios del Metropolitano y el corredor Rojo.

Asimismo, tanto en el aeropuerto como en las inmediaciones del estadio Monumental, personal de la ATU estará presente para brindar orientación y facilitar el tránsito de los buses.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Bus del Metropolitano atropella a peatón en estación Izaguirre en Los Olivos: herido fue trasladado a una clínica

Bus del Metropolitano atropella a peatón en estación Izaguirre en Los Olivos: herido fue trasladado a una clínica

LEER MÁS
ATU reabre estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tras interrupción por protestas del MIMP

ATU reabre estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tras interrupción por protestas del MIMP

LEER MÁS
Reaperturan estaciones del Metropolitano en el centro de Lima tras presencia de manifestantes

Reaperturan estaciones del Metropolitano en el centro de Lima tras presencia de manifestantes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
Venezolanos varados en Perú: extranjeros se ven obligados a viajar por tierra tras suspensión global de vuelos en medio de la tensión con EE. UU.

Venezolanos varados en Perú: extranjeros se ven obligados a viajar por tierra tras suspensión global de vuelos en medio de la tensión con EE. UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025