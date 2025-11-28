La persona herida fue trasladada a una clínica cercana. | ATU | Composición LR/FotoReferencial

La persona herida fue trasladada a una clínica cercana. | ATU | Composición LR/FotoReferencial

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre un accidente de tránsito ocurrido la mañana del viernes 28 de noviembre, cuando un bus del Metropolitano atropelló a un peatón en el carril exclusivo, a la altura de la estación Izaguirre, en Los Olivos.

“La persona afectada fue trasladada a una clínica cercana para recibir atención médica”, se lee en el pronunciamiento de la ATU.

TE RECOMENDAMOS ¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Accidente en la estación Izaguirre

Según precisa el comunicado de la ATU, el peatón habría cruzado de forma imprudente la vía exclusiva, lo que ocasionó el accidente de tránsito.

Nota en desarrollo