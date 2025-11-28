Bus del Metropolitano atropella a peatón en estación Izaguirre en Los Olivos: herido fue traslado a una clínica
El personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se dirigió al lugar del incidente para garantizar la circulación de los buses.
- MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"
- Escolares gozarán de 4 días de descanso consecutivos en diciembre por feriado largo a nivel nacional
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre un accidente de tránsito ocurrido la mañana del viernes 28 de noviembre, cuando un bus del Metropolitano atropelló a un peatón en el carril exclusivo, a la altura de la estación Izaguirre, en Los Olivos.
“La persona afectada fue trasladada a una clínica cercana para recibir atención médica”, se lee en el pronunciamiento de la ATU.
TE RECOMENDAMOS
¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Accidente en la estación Izaguirre
Según precisa el comunicado de la ATU, el peatón habría cruzado de forma imprudente la vía exclusiva, lo que ocasionó el accidente de tránsito.
Nota en desarrollo