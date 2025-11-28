HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del Tercer Mundo hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del Tercer Mundo hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del Tercer Mundo hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del Tercer Mundo hacia EE.UU.     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy

Sociedad

Bus del Metropolitano atropella a peatón en estación Izaguirre en Los Olivos: herido fue traslado a una clínica

El personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se dirigió al lugar del incidente para garantizar la circulación de los buses.

La persona herida fue trasladada a una clínica cercana.
La persona herida fue trasladada a una clínica cercana. | ATU | Composición LR/FotoReferencial

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre un accidente de tránsito ocurrido la mañana del viernes 28 de noviembre, cuando un bus del Metropolitano atropelló a un peatón en el carril exclusivo, a la altura de la estación Izaguirre, en Los Olivos.

“La persona afectada fue trasladada a una clínica cercana para recibir atención médica”, se lee en el pronunciamiento de la ATU.

TE RECOMENDAMOS

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Accidente en la estación Izaguirre

Según precisa el comunicado de la ATU, el peatón habría cruzado de forma imprudente la vía exclusiva, lo que ocasionó el accidente de tránsito.

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
ATU reabre estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tras interrupción por protestas del MIMP

ATU reabre estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tras interrupción por protestas del MIMP

LEER MÁS
Reaperturan estaciones del Metropolitano en el centro de Lima tras presencia de manifestantes

Reaperturan estaciones del Metropolitano en el centro de Lima tras presencia de manifestantes

LEER MÁS
ATU anuncia desvíos en el Metropolitano y corredores este 22 y 23 por maratón de los Juegos Bolivarianos

ATU anuncia desvíos en el Metropolitano y corredores este 22 y 23 por maratón de los Juegos Bolivarianos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Violento choque entre bus El Anconero, tractor y auto deja varios heridos y genera caos vehícular en la Panamericana Norte

Violento choque entre bus El Anconero, tractor y auto deja varios heridos y genera caos vehícular en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Dos personas fueron halladas sin vida en un departamento de Breña: autoridades continúan investigando el caso

Dos personas fueron halladas sin vida en un departamento de Breña: autoridades continúan investigando el caso

LEER MÁS
Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

LEER MÁS
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025