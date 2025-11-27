HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado     
EN VIVO

🔴 Pedro Castillo EN VIVO: lectura de sentencia del expresidente por caso GOLPE DE ESTADO

Sociedad

Cierre en Av. Miguel Grau por obras de conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro: plan de desvíos desde el 28 de noviembre

La Municipalidad de Lima implementará un cierre vehicular en la intersección de las avenidas Grau y Aviación desde la medianoche del viernes 28 de noviembre.

El cierre de la avenida Grau se aplicará desde las 00:00 del viernes 28 de noviembre.
El cierre de la avenida Grau se aplicará desde las 00:00 del viernes 28 de noviembre. | Municipalidad de Lima | Composición LR

Desde las 00:00 horas del viernes 28 de noviembre, la Municipalidad de Lima, a través de Emape, implementará un cierre vehicular en la intersección de las avenidas Grau y Aviación, en dirección este-oeste hacia la Plaza Grau. De este modo, los vehículos provenientes de La Victoria deberán seguir rutas alternas para acceder al Cercado de Lima, como parte de las obras de la vía Expresa Grau.

Asimismo, se habilitará un paso peatonal para quienes necesiten acceder al paradero de buses en el jirón Huánuco, así como accesos para ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo. Cabe precisar que el plan de desvíos comenzará el mismo día y se extenderá hasta antes de las fiestas navideñas.

TE RECOMENDAMOS

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Plan de Desvíos de la avenida Miguel Grau. Foto: MML

Plan de Desvíos de la avenida Miguel Grau. Foto: MML

PUEDES VER: Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

lr.pe

Obras en la avenida Grau por conexión entre Metropolitano y la Línea 1

El objetivo es pavimentar las pistas de concreto de la nueva vía Expresa Grau, la cual unirá por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. Por ello, se aplicarán los siguientes desvíos:

  • De La Victoria a Lima: los vehículos (incluidas ambulancias) que vienen de la avenida Aviación, deben girar hacia el jirón Huánuco para luego llegar a la avenida Grau y retomar su trayecto hacia el Centro de Lima.
  • De Lima a La Victoria: desde la avenida Grau, los vehículos pueden voltear por la avenida Aviación y seguir su ruta con normalidad.

PUEDES VER: Así cambiará la Línea 1 del Metro de Lima: tiempo de espera entre trenes y fechas que definirán su ampliación

lr.pe

Nuevas estaciones del Metropolitano

Actualmente, se están realizando los trabajos de izaje de estructuras metálicas en lo que será la estación Andahuaylas, donde se lleva a cabo el montaje de columnas y pilares prefabricados en la zona de embarque. Asimismo, estas actividades se replicarán en la estación Abancay durante los próximos días.

Se proyecta que en enero del 2026 comience la construcción de la estación Parinacochas, así como una nueva estación de transferencia que contará con un viaducto peatonal, facilitando así la conexión directa cono la Línea 1. Este nuevo corredor vial de 2.8 kilómetros de la vía Expresa Grau permitirá la continuidad hacia la estación Central. El tramo incluirá cuatro nuevas estaciones y carriles exclusivos destinados a los buses del Metropolitano.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
ATU reabre estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tras interrupción por protestas del MIMP

ATU reabre estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tras interrupción por protestas del MIMP

LEER MÁS
Reaperturan estaciones del Metropolitano en el centro de Lima tras presencia de manifestantes

Reaperturan estaciones del Metropolitano en el centro de Lima tras presencia de manifestantes

LEER MÁS
ATU anuncia desvíos en el Metropolitano y corredores este 22 y 23 por maratón de los Juegos Bolivarianos

ATU anuncia desvíos en el Metropolitano y corredores este 22 y 23 por maratón de los Juegos Bolivarianos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025