El cierre de la avenida Grau se aplicará desde las 00:00 del viernes 28 de noviembre. | Municipalidad de Lima | Composición LR

Desde las 00:00 horas del viernes 28 de noviembre, la Municipalidad de Lima, a través de Emape, implementará un cierre vehicular en la intersección de las avenidas Grau y Aviación, en dirección este-oeste hacia la Plaza Grau. De este modo, los vehículos provenientes de La Victoria deberán seguir rutas alternas para acceder al Cercado de Lima, como parte de las obras de la vía Expresa Grau.

Asimismo, se habilitará un paso peatonal para quienes necesiten acceder al paradero de buses en el jirón Huánuco, así como accesos para ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo. Cabe precisar que el plan de desvíos comenzará el mismo día y se extenderá hasta antes de las fiestas navideñas.

Plan de Desvíos de la avenida Miguel Grau. Foto: MML

Obras en la avenida Grau por conexión entre Metropolitano y la Línea 1

El objetivo es pavimentar las pistas de concreto de la nueva vía Expresa Grau, la cual unirá por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. Por ello, se aplicarán los siguientes desvíos:

De La Victoria a Lima: los vehículos (incluidas ambulancias) que vienen de la avenida Aviación, deben girar hacia el jirón Huánuco para luego llegar a la avenida Grau y retomar su trayecto hacia el Centro de Lima.

De Lima a La Victoria: desde la avenida Grau, los vehículos pueden voltear por la avenida Aviación y seguir su ruta con normalidad.

Nuevas estaciones del Metropolitano

Actualmente, se están realizando los trabajos de izaje de estructuras metálicas en lo que será la estación Andahuaylas, donde se lleva a cabo el montaje de columnas y pilares prefabricados en la zona de embarque. Asimismo, estas actividades se replicarán en la estación Abancay durante los próximos días.

Se proyecta que en enero del 2026 comience la construcción de la estación Parinacochas, así como una nueva estación de transferencia que contará con un viaducto peatonal, facilitando así la conexión directa cono la Línea 1. Este nuevo corredor vial de 2.8 kilómetros de la vía Expresa Grau permitirá la continuidad hacia la estación Central. El tramo incluirá cuatro nuevas estaciones y carriles exclusivos destinados a los buses del Metropolitano.

