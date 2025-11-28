HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La ‘M’: nueva banda criminal venezolana que siembra terror en Lima

Captura de Yorwin Rivero permitió a la Policía detectar a esta estructura delictiva que se dedica a extorsionar a ferreteros en Las Malvinas, así como a otros comercios del Cercado de Lima y Breña. Red busca expandirse a otros distritos de la capital.

Detenido confiesa al coronel Revoredo que trabaja para la nueva banda criminal 'La M'.
Detenido confiesa al coronel Revoredo que trabaja para la nueva banda criminal 'La M'.

El Policía lanzó una alerta donde detalló la captura de un peligroso delincuente venezolano que tendría participación directa con una nueva banda criminal, dedicada a la extorsión y al sicariato, que busca propagarse por diversos distritos de Lima Metropolitana.

La advertencia fue hecha tras la confesión de Yorwin Alexander Rivero Bolívar, de 22 años, capturado la madrugada de este 28 de noviembre, en la jurisdicción de Conde de la Vega, en el Cercado de Lima.

La República pudo acceder a un vídeo oficial de una entrevista preliminar entre el detenido y el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

¿De dónde eres?

-Valenciano, del Estado de Carabobo, venezolano.

¿Cómo llegaste acá (a Perú)

-Por un paso no habilitado.

Osea, ¿Estás en situación irregular?

-Sí, señor.

¿Y la moto, quien te la dio?

-Me la dieron los ‘panas’, los que me pusieron a hacer la misión.

¿Qué misión ibas a hacer?

-Grabar un video de una ‘bomba’ que iban a lanzar.

¿Una bomba?

-Sí.

¿Y tú grabaste el video?

-Yo soy partícipe del atentado.

¿Qué hiciste?

-Llevé la moto.

¿Para quién trabajas?

-Para la ‘M’.

Esta banda criminal, de acuerdo al coronel Revoredo viene dedicándose a la extorsión contra ferreteros de Las Malvinas. Operan en Breña y en el Cercado de Lima.

PUEDES VER: Mininter: “Hay mucho por hacer, pero necesitamos que denuncien extorsiones"

lr.pe

Se trata de una nueva ‘marca’. Así como Los Gallegos se hacían llamar los ‘Z’, esta organización se autodenomina la ‘M’.

Un informe reservado sostuvo que el crimen organizado intenta propagarse o expandirse hacia otros distritos en busca de ampliar su dominio territorial, así como diversificar y multiplicar sus actividades delictivas.

Algunos grupos, como el Tren de Aragua o D.E.S.A. (Siglas de Delincuentes, Sicarios, Extorsionadores, Antitren) o el Antitren, habrían demostrado un gran nivel de estructura, recursos logísticos y capacidad de expansión que habría llegado fuera de Lima, sobre todo al sur y norte chico.

Estas organizaciones reclutan nuevos integrantes a través de un ritual denominado ‘bautismo’, que consiste en registrar los datos personales en un ‘libro blanco’ para ser compartido por plataformas virtuales.

