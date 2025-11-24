HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      
Sociedad

Asaltan bus que trasladaba a músicos de la banda Armonía y Juvetund Otuzcana en La Libertad

Delincuentes se llevaron varios instrumentos valorizados en más de 20 mil soles, además de objetos de valor de los músicos.

Tras lo ocurrido, la agrupación musical emitió un comunicado y pidió a las autoridades mayor seguridad. Foto: Composición LR / Armonía y Juventud Otuzcana
Tras lo ocurrido, la agrupación musical emitió un comunicado y pidió a las autoridades mayor seguridad. Foto: Composición LR / Armonía y Juventud Otuzcana

Un grupo de 25 músicos de la agrupación Armonía y Juventud Otuzcana fue interceptado por delincuentes fuertemente armados durante la madrugada, cuando retornaban de una presentación en la zona de Llagén, ubicado en el distrito de Sinsicap, en la provincia de Otuzco, región de La Libertad. El ataque dejó a los artistas golpeados y sin la mayoría de sus instrumentos de trabajo.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a.m., cuando la agrupación regresaba hacia Trujillo después de participar en la feria de la Papa Amarilla y el Maíz. Según relató Elar Ávalos Angulo, director del conjunto, el bus había partido aproximadamente a las 11:30 p.m. tras la carga de equipos y la organización de la delegación.

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

“Todos veníamos durmiendo cuando de pronto abrieron las puertas del bus. Estaban armados con armas de largo alcance, eran entre 15 y 20 sujetos”, narró.

Los delincuentes, encapuchados y distribuidos alrededor del vehículo, redujeron a los músicos y les exigieron entregar sus pertenencias mientras los amenazaban y golpeaban. “A varios les han pateado las piernas, me golpearon las costillas y nos apuntaban todo el tiempo”, agregó.

PUEDES VER: La Libertad: atacan a balazos un bus interprovincial de El Dorado con pasajeros a bordo

Pérdidas materiales valorizadas en más de 20 mil soles

Los asaltantes se llevaron celulares, dinero y, sobre todo, los instrumentos musicales del conjunto. Algunos de estos equipos están valorizados entre S/ 7 mil y S/ 11 mil, lo que hace que el perjuicio económico sea considerable.

“En total calculamos pérdidas de entre 25 mil y 30 mil soles, sin contar el daño físico y el trauma que hemos pasado”, explicó el director.

La agrupación, que se considera una institución joven que recién está creciendo, lamentó verse afectada de esta manera, especialmente porque este domingo tenían programada otra presentación en Moyobamba.

Los integrantes de Armonía y Juventud Otuzcana piden que la Policía refuerce el patrullaje en las rutas entre Sausal y Llagén, zonas donde según indicaron los asaltos son frecuentes.

La Policía a través de conferencia de prensa señaló que se está investigando el hecho con apoyo de la comisaría más cercana a Llaguén.

