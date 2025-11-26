‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

El obrero Fidel Ernesto Taipe Rojas, operador de la empresa Consorcio Vías Urbanas, fue atacado a tiros cuando se efectuaba la pavimentación de una pista, en el Rímac. Las autoridades que investigan el caso establecieron que tras el ataque está uno de los grupos mafiosos dedicados a la extorsión que operan en la zona.

Tras el atentado brigadas de la División de Investigación de Extorsiones capturó a uno de los sicarios y a sus dos presuntos cómplices.

En un vídeo difundido en las últimas horas, y cuya autenticidad ha sido confirmada a La República por fuentes policiales, Abraham Núñez Chota, alias ´Gordo Abraham’ o ‘Rey’ -no se sabe si coaccionado o no- dice haber participado en el acto criminal disparando dos balazos a la víctima.

También dice que trabaja como “seguridad particular” y que “amo a mi familia”. “Por favor, no me graben, no me hagan daño”, le implora a los policías que lo tienen reducido.

Con él fueron detenidos David Vergara Chamorro, alias ‘Deivi’, cuya misión era la de marcaje haber colaborado con la banda criminal ‘Los Injertos del Rímac’. También fue detenida Deyanira Murga Carvajal, alias ‘Negra’, encargada según la policía, del aparato logístico.

“Estuve preso en Chota”, dice ‘Gordo Abraham’, al coronel PNP Víctor Revoredo, en respuesta a por qué le han apresado.

-¿A quién mataron?

-Fue tentativa de homicidio.

-¿Y esta vez, cuántas veces disparaste?

-Dos tiros.

-¿Quién iba al mando?

-No voy a decir eso.

-¿A quién dispararon? (en referencia a Fidel Taipe Rojas).

-A un obrero.

-¿Que estaba haciendo esa persona?

-Nada.

DEJAN NÚMERO TELEFÓNICO

El coronel Revoredo dice que la empresa Consorcio Vías Urbanas venía realizando la pavimentación de la avenida Amancaes y que Fidel Taipe se encontraba como operador de una aplanadora cuando se acercó un sujeto con polera de color negro y un casco del mismo color y le empezó a disparar.

Los trabajadores del lugar aseguran que participaron dos motocicletas, cada una con dos ocupantes. Luego de disparar al operador y dejarlo gravemente herido dejaron una nota con un número telefónico para que el personal de la empresa llamara: Comunícate 974208470.

Tras la detención de los tres individuos se les incautó tres celulares, un cartucho de dinamita, mecha incendiaria, macetas con cannabis, una granada de guerra de uso manual, dos detonadores con mecha de seguridad, dos cartuchos de emulsión, una Tablet, una balanza, una moto además de la indumentaria utilizada durante el atentado.

64 HOMICIDIOS EN ESTADO DE EMERGENCIA

Al 24 de noviembre se habían incrementado a 64 los homicidios registrados en Lima y Callao en pleno estado de emergencia de acuerdo a cifras oficiales del Sinadef del 22 de octubre al 22 de noviembre,

De acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, el 87.5% de los homicidios registrados durante los primeros 32 días del estado de emergencia fueron ocasionados por proyectil de armas de fuego, porcentaje muy superior a los 32 días previos al estado de emergencia el cual fue de 76.1%, siendo más crítico en los distritos de Lima Sur.

Lima Norte y Lima sur, sostiene Carbajal, concentran la mayor cantidad de homicidios registrados en el estado de emergencia e incluso sus registros son mayores previos a esa medida.

Lima centro es la zona con mayor reducción de homicidios durante el estado de emergencia.

Carbajal afirma que Lima norte concentra el 40.6% de homicidios, focalizado principalmente en San Martín de Porres, Puente Piedra, Los Olivos y Carabayllo. Previo al estado de emergencia se habían registrado 20 homicidios, durante el estado de emergencia ascendió a 26.

La prevalencia del uso de proyectil de armas de fuego durante el estado de emergencia es mayor con 92.3% con respecto a los 32 días previos del estado de emergencia con el 80%.

OTRAS CIFRAS ALARMANTES

Lima Sur, según el analista, concentra el 26.6% de homicidios registrados, focalizado principalmente en los distritos de Villa El Salvador, Pachacamac, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

Previo al estado de emergencia se habían registrado 11 homicidios. Sin embargo, durante el estado de emergencia es mucho mayor el cual asciende a 17, todos con proyectil de arma de fuego.

En Tanto que en Lima este presenta una cantidad casi similar de homicidios registrados durante los primeros 32 días del estado de emergencia y los 32 días previos sin estado de emergencia.

La prevalencia del uso de proyectil de arma de fuego (PAF) durante el estado de emergencia es del 90.9%, mucho mayor previo al estado de emergencia el cual era del 75%.

El distrito de Ate concentra la mayor cantidad de homicidios registrados durante el estado de emergencia. El distrito de El Agustino visibiliza una reducción notoria en los registros de homicidios durante el estado de emergencia.

REDUCCIÓN EN 2 DISTRITOS

Asimismo, Lima centro la zona con la mayor reducción visible en los registros de homicidios durante los primeros 32 días del estado de emergencia en la cual se han registrado 2 a comparación de los 14 homicidios registrados en los 32 días previos del estado de emergencia.

Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho son los distritos que visibilizan una reducción notoria.

Finalmente, el Callao presenta una cantidad casi similar de homicidios registrados durante los primeros 32 días del estado de emergencia y los 32 días previos sin estado de emergencia.