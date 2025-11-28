HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile
José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     José Jerí declara en estado de emergencia la frontera Perú - Chile     
Sociedad

Alerta en Arequipa: miles de personas expuestas ante una posible erupción del volcán Misti, según el IGP

De acuerdo con el IGP, una eventual erupción pondría en mayor riesgo al distrito de Paucarpata. Por ello, se proponen cuatro zonas de evacuación para garantizar la seguridad de la población.

IGP advierte riesgo en Paucarpata ante eventual erupción volcánica del Misti.
IGP advierte riesgo en Paucarpata ante eventual erupción volcánica del Misti. | Mirelia Quispe | Composición LR

Los representantes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en Arequipa alertaron que miles de personas estarían expuestas a los peligros de una eventual erupción del volcán Misti. Solo en Paucarpata, más de 160.000 habitantes se encontrarían en riesgo.

“Los que estarían en mayor riesgo son quienes viven más cerca del volcán, pero también debemos considerar las cenizas y fumarolas que se dispersarían por toda Arequipa”, señaló Hernando Tavera Huarache, presidente del IGP.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Arequipa: más de 50 especies de flora y fauna afectadas por incendio forestal en faldas del volcán Misti

lr.pe

Arequipa estuvo una semana a oscuras por una erupción

De acuerdo con Hernando Tavera, un antecedente útil para imaginar los riesgos que enfrentaría Arequipa, si el Misti entrara en erupción, es el caso del Huaynaputina en 1600. Aquella explosión volcánica dejó a la ciudad prácticamente sin luz natural durante una semana.

“Sabemos, por las crónicas, que Arequipa estuvo a oscuras por la presencia de cenizas. Ese escenario nos ayuda a imaginar lo que podría suceder actualmente”, expresó el presidente ejecutivo del IGP.

Según los expertos, gracias a los estudios y a la tecnología actual, es posible advertir un proceso eruptivo con semanas de anticipación, lo que facilita la planificación y la reducción del número de personas afectadas.

PUEDES VER: Joven peruano de 22 años logra hazaña histórica al recorrer los tres volcanes más icónicos de Arequipa en casi 30 horas: lo hizo en una travesía

lr.pe

Paucarpata, uno de los distritos con mayor riesgo

El análisis del IGP, Indeci y otras instituciones sobre el cuadrante de Paucarpata indica que el volcán Misti podría generar erupciones de tipo vulcaniana o pliniana. Estos escenarios implican peligros como avalanchas de escombros, flujos piroclásticos, lahares y caída de tefras (fragmentos volcánicos expulsados por la energía eruptiva y dispersados por el viento), entre otros riesgos.

Zonas de evacuación

Según el informe técnico sobre la exposición de Paucarpata frente a los peligros del Misti, los albergues temporales son espacios de protección y asistencia transitoria para la población afectada. El estudio propone cuatro zonas de refugio que deben ser coordinadas por las autoridades competentes.

  • Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE): Ubicado en La Joya, a unos 144 km del cráter del volcán Misti. Cuenta con instalaciones adecuadas y puede albergar aproximadamente a 500 personas (100 carpas familiares).
  • Estadio Municipal de Mollendo: Tiene una capacidad para 170 carpas familiares (aproximadamente 850 personas).
  • Estadio Almirante Miguel Grau de El Pedregal: Con condiciones similares al de Mollendo.
  • Albergue Señales de la Esperanza (La Joya): Se podrían instalar hasta 700 carpas familiares (unas 3.500 personas).

PUEDES VER: El coloso Misti, el mayor riesgo volcánico en el Perú: ¿qué hace que su erupción sea tan peligrosa para Arequipa?

lr.pe

Llamado a la organización y capacitación

Los expertos subrayaron que la comunicación entre municipalidades, instituciones y ciudadanía es crucial ante una posible erupción. Asimismo, indicaron que la capacitación adecuada es esencial para evitar el caos.

“La organización de programas de difusión, talleres comunitarios, capacitaciones especializadas y simulacros de evacuación debe orientarse a incrementar la capacidad de respuesta, la preparación y la resiliencia de la comunidad frente a futuros procesos eruptivos del volcán Misti”, señalaron. Además, recomendaron que otras municipalidades de Arequipa realicen estudios similares para estar preparadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Dónde fue el último Temblor en Perú hoy, VIERNES 28 de noviembre del 2025?: magnitud, epicentro y más

¿Dónde fue el último Temblor en Perú hoy, VIERNES 28 de noviembre del 2025?: magnitud, epicentro y más

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este jueves 27 de noviembre, según IGP?

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este jueves 27 de noviembre, según IGP?

LEER MÁS
Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

Feriados y días no laborable en diciembre 2025: trabajadores públicos y privados en Perú podrán descansar de todas estas fechas

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

Migrantes bloquean frontera entre Perú y Chile, en la zona de Santa Rosa: exigen ingresar al territorio nacional

LEER MÁS
MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

MTC afirma que subirá el pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima para mejorar el servicio: "En términos razonables"

LEER MÁS
Escolares gozarán de 4 días de descanso consecutivos en diciembre por feriado largo a nivel nacional

Escolares gozarán de 4 días de descanso consecutivos en diciembre por feriado largo a nivel nacional

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025