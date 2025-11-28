IGP advierte riesgo en Paucarpata ante eventual erupción volcánica del Misti. | Mirelia Quispe | Composición LR

Los representantes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en Arequipa alertaron que miles de personas estarían expuestas a los peligros de una eventual erupción del volcán Misti. Solo en Paucarpata, más de 160.000 habitantes se encontrarían en riesgo.

“Los que estarían en mayor riesgo son quienes viven más cerca del volcán, pero también debemos considerar las cenizas y fumarolas que se dispersarían por toda Arequipa”, señaló Hernando Tavera Huarache, presidente del IGP.

Arequipa estuvo una semana a oscuras por una erupción

De acuerdo con Hernando Tavera, un antecedente útil para imaginar los riesgos que enfrentaría Arequipa, si el Misti entrara en erupción, es el caso del Huaynaputina en 1600. Aquella explosión volcánica dejó a la ciudad prácticamente sin luz natural durante una semana.

“Sabemos, por las crónicas, que Arequipa estuvo a oscuras por la presencia de cenizas. Ese escenario nos ayuda a imaginar lo que podría suceder actualmente”, expresó el presidente ejecutivo del IGP.

Según los expertos, gracias a los estudios y a la tecnología actual, es posible advertir un proceso eruptivo con semanas de anticipación, lo que facilita la planificación y la reducción del número de personas afectadas.

Paucarpata, uno de los distritos con mayor riesgo

El análisis del IGP, Indeci y otras instituciones sobre el cuadrante de Paucarpata indica que el volcán Misti podría generar erupciones de tipo vulcaniana o pliniana. Estos escenarios implican peligros como avalanchas de escombros, flujos piroclásticos, lahares y caída de tefras (fragmentos volcánicos expulsados por la energía eruptiva y dispersados por el viento), entre otros riesgos.

Zonas de evacuación

Según el informe técnico sobre la exposición de Paucarpata frente a los peligros del Misti, los albergues temporales son espacios de protección y asistencia transitoria para la población afectada. El estudio propone cuatro zonas de refugio que deben ser coordinadas por las autoridades competentes.

Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) : Ubicado en La Joya, a unos 144 km del cráter del volcán Misti. Cuenta con instalaciones adecuadas y puede albergar aproximadamente a 500 personas (100 carpas familiares).

: Ubicado en La Joya, a unos 144 km del cráter del volcán Misti. Cuenta con instalaciones adecuadas y puede albergar aproximadamente a 500 personas (100 carpas familiares). Estadio Municipal de Mollendo : Tiene una capacidad para 170 carpas familiares (aproximadamente 850 personas).

: Tiene una capacidad para 170 carpas familiares (aproximadamente 850 personas). Estadio Almirante Miguel Grau de El Pedregal : Con condiciones similares al de Mollendo.

: Con condiciones similares al de Mollendo. Albergue Señales de la Esperanza (La Joya): Se podrían instalar hasta 700 carpas familiares (unas 3.500 personas).

Llamado a la organización y capacitación

Los expertos subrayaron que la comunicación entre municipalidades, instituciones y ciudadanía es crucial ante una posible erupción. Asimismo, indicaron que la capacitación adecuada es esencial para evitar el caos.

“La organización de programas de difusión, talleres comunitarios, capacitaciones especializadas y simulacros de evacuación debe orientarse a incrementar la capacidad de respuesta, la preparación y la resiliencia de la comunidad frente a futuros procesos eruptivos del volcán Misti”, señalaron. Además, recomendaron que otras municipalidades de Arequipa realicen estudios similares para estar preparadas.

