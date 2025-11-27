Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este jueves 27 de noviembre, según IGP?

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país, así como toda la información sobre el último temblor registrado este miércoles en Perú. En nuestro país, los informes sísmicos los emite principalmente el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esta entidad tiene a su cargo el monitoreo de la actividad sísmica nacional y proporciona datos actualizados sobre los sismos, como su magnitud, ubicación y profundidad.