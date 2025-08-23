Joven peruano de 22 años logra hazaña histórica al recorrer los tres volcanes más icónicos de Arequipa en casi 30 horas: lo hizo en una travesía
Thomas Schilter, un joven cusqueño de 22 años, logró ascender los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu en casi 30 horas, conectándolos sin apoyo vehicular.
El cusqueño Thomas Schilter, de 22 años, logró recorrer en poco más de 30 horas las cumbres de los volcanes más emblemáticos de Arequipa: Misti, Chachani y Pichu Pichu. El reto no solo consistió en alcanzar las cimas, sino también en unirlas a través de maratones completas entre cada base, sin apoyo vehicular.
El joven atleta, de ascendencia francesa y suiza, relató que inició el recorrido el 6 de enero a las 2.00 p. m. con la ascensión al Chachani, cuya cumbre alcanzó al atardecer. Posteriormente, se dirigió al Misti, al que llegó cerca de las 6.00 a. m. del día siguiente. Finalmente, tras un esfuerzo continuo y sin descanso, completó la travesía en el Pichu Pichu alrededor de las 7.00 p. m. “No dormí en todo el trayecto; fue como correr varias maratones seguidas entre montañas”, contó.
¿Cuándo nació la afición de Thomas Schilter por recorrer montañas?
Su pasión por la naturaleza nació en la infancia, cuando acompañaba a su padre, Franz Schilter, en caminatas por los nevados del Cusco. A los diez años escaló por primera vez el nevado Chicón, una experiencia que marcó el inicio de su vínculo con la montaña. “Caminaba más rápido que todos porque la emoción superaba mi cansancio”, recuerda.
La pasión de Thomas Schilter por la naturaleza nació en su infancia. Foto: Instagram de Thomas Schilter
La preparación para el desafío comenzó en noviembre del año pasado, con entrenamientos intensivos de resistencia, fuerza y concentración mental. La idea del proyecto nació durante una excursión al Misti, donde conversó con el montañista arequipeño Abel Ccallo, quien lo animó a concretarlo.
La travesía también representó un momento especial con su padre, quien lo acompañó y lo alentó en distintos puntos del recorrido. Semanas después, la repentina muerte de Franz Schilter en un accidente deportivo en Colombia le daría un sentido aún más emotivo a la hazaña. “Ahora sé por qué tenía tanta prisa de hacerlo en enero. Fue el último proyecto que compartí con mi papá”, expresó Thomas.