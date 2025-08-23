HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Sociedad

Joven peruano de 22 años logra hazaña histórica al recorrer los tres volcanes más icónicos de Arequipa en casi 30 horas: lo hizo en una travesía

Thomas Schilter, un joven cusqueño de 22 años, logró ascender los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu en casi 30 horas, conectándolos sin apoyo vehicular.

Thomas Schilter es un joven cusqueño que logró una gran hazaña al recorrer los tres volcanes más emblemáticos de Arequipa.
Thomas Schilter es un joven cusqueño que logró una gran hazaña al recorrer los tres volcanes más emblemáticos de Arequipa. | Foto: Composición LR/ Instagram de Thomas Schilter

El cusqueño Thomas Schilter, de 22 años, logró recorrer en poco más de 30 horas las cumbres de los volcanes más emblemáticos de Arequipa: Misti, Chachani y Pichu Pichu. El reto no solo consistió en alcanzar las cimas, sino también en unirlas a través de maratones completas entre cada base, sin apoyo vehicular.

El joven atleta, de ascendencia francesa y suiza, relató que inició el recorrido el 6 de enero a las 2.00 p. m. con la ascensión al Chachani, cuya cumbre alcanzó al atardecer. Posteriormente, se dirigió al Misti, al que llegó cerca de las 6.00 a. m. del día siguiente. Finalmente, tras un esfuerzo continuo y sin descanso, completó la travesía en el Pichu Pichu alrededor de las 7.00 p. m. “No dormí en todo el trayecto; fue como correr varias maratones seguidas entre montañas”, contó.

PUEDES VER: Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

lr.pe

¿Cuándo nació la afición de Thomas Schilter por recorrer montañas?

Su pasión por la naturaleza nació en la infancia, cuando acompañaba a su padre, Franz Schilter, en caminatas por los nevados del Cusco. A los diez años escaló por primera vez el nevado Chicón, una experiencia que marcó el inicio de su vínculo con la montaña. “Caminaba más rápido que todos porque la emoción superaba mi cansancio”, recuerda.

La pasión de Thomas Schilter por la naturaleza nació en su infancia. Foto: Instagram de Thomas Schilter

La pasión de Thomas Schilter por la naturaleza nació en su infancia. Foto: Instagram de Thomas Schilter

La preparación para el desafío comenzó en noviembre del año pasado, con entrenamientos intensivos de resistencia, fuerza y concentración mental. La idea del proyecto nació durante una excursión al Misti, donde conversó con el montañista arequipeño Abel Ccallo, quien lo animó a concretarlo.

PUEDES VER: Argentino ingresa a la UNI, pese a que sus padres querían que estudiara en Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

lr.pe

La travesía también representó un momento especial con su padre, quien lo acompañó y lo alentó en distintos puntos del recorrido. Semanas después, la repentina muerte de Franz Schilter en un accidente deportivo en Colombia le daría un sentido aún más emotivo a la hazaña. “Ahora sé por qué tenía tanta prisa de hacerlo en enero. Fue el último proyecto que compartí con mi papá”, expresó Thomas.

Notas relacionadas
Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

LEER MÁS
Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente en Vía de Evitamiento: poste cae a la altura de Acho y genera congestión vehicular

Accidente en Vía de Evitamiento: poste cae a la altura de Acho y genera congestión vehicular

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

LEER MÁS
Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto

Resultados Simulacro San Marcos 2026-I: consulta puntajes de la prueba del 23 y 24 de agosto

LEER MÁS
Huelga nacional e indefinida en EsSalud: sector paralizará sus actividades este 9 de septiembre por mala gestión de la entidad

Huelga nacional e indefinida en EsSalud: sector paralizará sus actividades este 9 de septiembre por mala gestión de la entidad

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota