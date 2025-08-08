El coloso Misti, el mayor riesgo volcánico en el Perú: ¿qué hace que su erupción sea tan peligrosa?

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, indicó que Arequipa se encuentra en riesgo ante una posible erupción del volcán Misti, un coloso de aproximadamente 113 mil años de antigüedad, que podría entrar en una fase eruptiva fuerte. Asimismo, aclaró que, sin embargo, el volcán no se encuentra actualmente en fase de erupción, pero sí es necesario tomar las precauciones correspondientes.

"Tenemos que comprender que todos los procesos que desarrolla el planeta tierra son cíclicos. Entonces, eso significa que lo que ocurrió en el pasado en algún momento se repetirá, aunque en el caso de los volcanes, los períodos de recurrencia de posibles erupciones pueden abarcar miles de años. El problema es que la ciencia no puede predecir fechas exactas", declaró en diálogo con La República.

"Desde la ciencia se advierte que hay un volcán y que en algún momento podría entrar en actividad. Lo que sí se puede hacer es conocer, con semanas de anticipación, si ha iniciado o no un proceso eruptivo. Por eso, el IGP monitorea 13 volcanes en todo el Perú, incluido el Misti", añadió.

Arequipa en riesgo por posible erupción del volcán Misti

Tavera informó que, en el Perú, uno de los volcanes que representa un mayor riesgo es el Misti, no porque se encuentre en un continuo proceso eruptivo, sino por "la cantidad de población expuesta ante una posible erupción".

"La población de Arequipa estaría expuesta a un posible riesgo. El tema es identificar el fenómeno o el peligro, y prepararse para ello. Por eso, se debe de generar los documentos de gestión que nos orienten sobre cómo debe ser nuestra acción", manifestó.

Además, se refirió acerca de la presentación de los resultados del Estudio de Identificación de Zonas Expuestas en Paucarpata. El titular del IGP señaló que, ante una posible erupción del volcán Misti, esta evaluación permite evaluar el nivel de riesgo de la población que está más cercana a la estructura volcánica, verificar puntos de concentración ante una posible erupción, definir rutas de evacuación y coordinar con las autoridades y la población en diferentes niveles.

"Hay población que está más cerca del volcán. Este documento permite a la autoridad local declarar terrenos intangibles debido al riesgo, con base en un informe técnico. Esto ya lo hemos hecho en otros distritos, como Mariano Melgar, que está a espaldas del volcán, y Miraflores, que también lo está. Se aprobó el pedido de otro distrito, como Cayma, que también está en las mismas condiciones", añadió.

IGP sobre proceso de gestión ante posible erupción de volcán

El presidente del IGP indicó que el personal de la institución coordina con las autoridades de las regiones del Perú que cuentan con volcanes para definir las acciones a tomar en caso de una posible erupción.

"Nosotros les decimos a las autoridades regionales que el IGP está al servicio del Estado y que estamos en proceso de acompañarlos a generar los documentos de gestión ante una posible crisis de erupción volcánica", señaló.

"En el caso de Arequipa, el volcán Misti; en Moquegua, el Ubinas; y en Tacna, el Casiri, por mencionar uno de ellos. La autoridad debe ofrecer el acompañamiento técnico y científico, y para eso estamos", añadió.

