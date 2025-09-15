HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
Sociedad

Arequipa: más de 50 especies de flora y fauna afectadas por incendio forestal en faldas del volcán Misti

Entre especies de flora arrasadas hay algunas en riesgo de extinción. Autoridades responsabilizan a invasores de terrenos por el siniestro.

Un total de 50 especies de flora y al menos 7 de fauna fueron afectadas por el incendio forestal en Arequipa. Foto: Gore Arequipa
Un total de 50 especies de flora y al menos 7 de fauna fueron afectadas por el incendio forestal en Arequipa. Foto: Gore Arequipa

Grave daño ecológico en Arequipa. Un total de 50 especies de flora y al menos 7 de fauna fueron afectadas por el incendio forestal ocurrido el último fin de semana en las faldas del volcán Misti, así informó el administrador técnico de Serfor, Felipe González Dueñas.

El funcionario detalló que en la zona del incendio (partes altas de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata) hay 50 especies de flora, de ellas 15 están categorizadas con algún tipo de amenaza y 8 son endémicas del lugar.

Mientras que en fauna, las especies afectadas son zorros andinos, perdices, águilas, aves menores, lagartijas, cuyes silvestres y otros roedores. Vale mencionar que, aunque estos animales no hayan sido consumidos por el fuego, su hábitat ha sido destruido, por tanto, terminan desplazados.

El funcionario de Serfor señaló que todavía no se calculó la cantidad exacta de hectáreas arrasadas por el incendio forestal del sábado y el domingo. Solo en las primeras horas del incendio, se estimaban 47 hectáreas, pero la cifra aumentó con el pasar de las horas.

Sospechan de invasores como causantes del fuego

El alcalde distrital de Miraflores, Germán Torres, sospecha que el fuego pudo ser iniciado por invasores de terrenos. Vale precisar que las llamas empezaron en esta jurisdicción.

Torres sostuvo que los invasores de terrenos usualmente queman pastizales para liberar el terreno. "Hay personas que quieren invadir y limpian el espacio y queman las ramas", dijo.

El burgomaestre pidió al Gobierno Regional de Arequipa resguardar las faldas del volcán Misti de presencia humana, recordando que son zonas de alto riesgo. Al momento, las invasiones siguen creciendo hacia el volcán, situándose algunas a solo 4 kilómetros.

Nuevo incendio forestal

El Gobierno Regional de Arequipa informó que este 15 de septiembre se registró un nuevo incendio forestal de pequeña magnitud en la parte alta del distrito de Cayma, cerca de las 11 de la mañana. Según la entidad, el fuego se controló al mediodía, pero aún se mantiene el monitoreo.

