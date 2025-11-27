HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal del 28 al 30 de noviembre

Se puede reportar cualquier inconveniente vinculado al suministro de agua a través del 317-8000. Asimismo, pueden visitar la página web de Sedapal para obtener más información.


Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este viernes 28 de noviembre.
Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este viernes 28 de noviembre. | Foto: composición LR/IA

El viernes 28 de noviembre, Sedapal llevará a cabo un corte de agua programado que impactará a diversos distritos de Lima. Esta suspensión en el suministro es parte de las labores de mantenimiento que realiza la empresa, con el objetivo de asegurar la calidad del servicio. Los habitantes de las áreas afectadas deberán adoptar medidas preventivas para sobrellevar la falta de agua durante la duración de esta interrupción.

Aunque la interrupción del servicio de agua será momentánea, se estima que podría prolongarse durante varias horas. En este contexto, Sedapal exhortó a la población a adoptar las medidas pertinentes y a verificar sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y las zonas afectadas.

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima este 28 de noviembre?

San Miguel

  • Zona: Urb. Miramar. Cuadrante: Asoc. de Viv.San Juan Masías, Asoc. de Viv. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros.
  • Horario: 9:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Empalmes de tubería.

San Miguel

  • Zona: Asoc. de Viv.San Juan Masías, Asoc. de Viv. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros. Cuadrante: Av. Libertad, Av. C. Vallejo, Av. J. Gálvez, Av. Los Insurgentes, Av. La Marina, Av. Los Patriotas, Av. A. Razuri.
  • Horario: 9:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Ejecución de empalme.

San Miguel

  • Zona: Asoc. de Viv.San Juan Masías, Asoc. de Viv. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros. Cuadrante: Calle César Vallejo, Calle José Gálvez, Calle Qurihuac, Av. La Marina, Av. Andrés Razuri, Av. Libertad.
  • Horario: 9:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Trabajos de empalme en las redes.

Puente Piedra

  • Zona: A.H. Laderas de Chillón 2da y 3ra Explanada, A.H. Laderas de Chillón 3ra Explanada Mz. Y-1, A.H. Laderas de Chillón Mz. A-3, Asoc. Viv. Villa Elvira de Chillón, Asoc. Laderas de Chillón, Asoc. Pecuaria Valle Sagrado, P.J. Laderas de Chillón, P.J. Laderas de Chillón 1ra Explanada.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Puente Piedra

  • Zona: P.J. Los Gramadales, A.H. Laderas de Chillón 1ra, 2da y 3ra explanada, A.H. Laderas de Chillón Mz. A-3, A.H. Señor de los Milagros, Asoc. de Propietarios Villa Margarita I y II etapa, Asoc. Fundo Flores, P.J. Laderas de Chillón, P.J. Laderas de Chillón 1ra explanada.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas sin agua en Lima: detalles del corte programado por Sedapal este sábado 29 de noviembre

Carabayllo

  • Zona: Habilitación Urbana Los Alamos de Carabayllo, Habilitación Urbana Arboleda de Carabayllo I, Habilitación Urbana La Ensenada 2da etapa, Programa de Vivienda La Floresta I y II etapa, Urb. La Alameda de Carabayllo.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Carabayllo

  • Zona: Urb. La Arboleda 2da etapa, Urb. Las Campiñas, Urb. La Ensenada de Carabayllo 1ra y 3ra etapa, Urb. La Estancia de Carabayllo, Urb. Los Sauces 1ra y 2da etapa, Urb. Sol de Carabayllo I, II, III, IV, V, VI, VII Etapa.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
