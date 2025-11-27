Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de Puerto Maldonado | Foto: composición LR/AC24Horas

Hinchas brasileños denuncian demoras en ingreso a Perú por falta de personal e internet en oficina de Migraciones de Puerto Maldonado | Foto: composición LR/AC24Horas

Según reportaron diversos medios del estado de Acre, en Brasil, un grupo de al menos 300 brasileños, principal provenientes de la región de Mato Grosso, sufrieron demoras en su ingreso al Perú. Los turistas, quienes llegan al país por bus mediante la carrera interoceánica para ver la final de la Copa Libertadores, denunciaron que en el Puesto de Control Fronterizo (PFC) Iñapari solo se encontraron dos personas que atendían en ventanilla y con paralizaciones por deficiencias en el servicio de internet, lo que ocasionó largas filas para sellar pasaportes y obtener el pase de ingreso.

Algunos viajeros afirmaron llegar a esperar incluso más de 12 horas para ser atendidos y poder continuar su viaje rumbo a Lima, donde se disputará el partido de fútbol este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental.

Puesto de control migratorio de Iñapari fue inaugurado hace cinco meses por Dina Boluarte

Según información brindada por Paolo Peña, colaborador de La República, los visitantes llegaron durante la mañana del 26 de noviembre al Puesto de Control Fronterizo (PFC) Iñapari y demoraron en promedio entre 10 y 15 minutos en generar el trámite.

Sin embargo, los hinchas brasileños permanecieron en el establecimiento hasta las cinco de la tarde, esperando a que todo el grupo termine de realizar la documentación respectiva para salir con rumbo a Puerto Maldonado, que se encuentra a tres horas desde aquel punto y desde ahí tomar sus vuelos hacia Lima. Cabe destacar que en dicha ciudad solo parten dos aviones diarios hasta la capital, aunque Peña sostuvo que el aeropuerto plantea ampliarlo hasta cuatro, por la afluencia de turistas.

La oficina de Migraciones, donde los hinchas expresaron su molestia frente a la demora del servicio, fue inaugurada hace cinco meses por la expresidenta Dina Boluarte, con el propósito de mejorar la atención en el punto fronterizo de Madre de Dios con Brasil. En aquel entonces, se promocionó como una remodelada sede con siete módulos de control y atención con tecnología de punta, que incluía identificación biométrica y biográfica, para reforzar la seguridad migratoria.

Según prensa del estado de Acre se esperaba para hoy el ingreso de más buses con hinchas que continúan su viaje hacia la capital.

