Perú ya respira la Copa Libertadores 2025. Una vez más, como en el año 2019, seremos anfitriones del desenlace del mejor torneo de clubes a nivel sudamericano. La celebración de la ‘Gloria Eterna’ contará con un inicio espectacular, este jueves en el Estadio Nacional, con el esperado Partido de las Estrellas previo al Flamengo vs Palmeiras.

La Conmebol conformó un partido de exhibición que reunirá a exjugadores de la Selección Peruana junto a figuras emblemáticas de otros países de la región. Este evento promete ser un espectáculo único que celebrará el talento futbolístico latinoamericano.

¿Quiénes formarán parte de la selección peruana en el 'Partido de Estrellas' de la Copa Libertadores?

La selección peruana contará con exfutbolistas, entrenadores e incluso algunos dirigentes que se pondrán las zapatillas para ganar el partido amistoso en condición de local. Los convocados son lo siguientes:

Óscar Ibáñez

Eusebio Acazuzo

Agustín Lozano

Héctor Chumpitaz

Luis Guadalupe

Juan Carlos La Rosa

Percy Olivares

Martín Hidalgo

Juan Jayo Legario

Juan Carlos Cabanillas

Jean Ferrari

Jorge Soto

Miguel Rebosio

Jaime Duarte

Luis Ramírez

Roberto Palacios

Carlos Lobatón

Andrés Mendoza

Walder Saenz

Flavio Maestri

Leo Rojas

Ysrael Zúñiga

Jhony Vegas

Johan Fano

Germán Carty

Julio César Urube

Alfonso Yañéz

¿Quién formarán parte de selección peruana vs leyendas de América?

La CONMEBOL no se guarda nada y pondrá a su once de gala para derrotar a los locales en el Estadio Nacional. El partido amistoso contará con algunas históricos como Felipe Melo y Óscar Ruggeri.

Nery Pumpido

Marcelo Barovero

Ricardo Tavarelli

Leo Moura

Felipe Melo

Óscar Ruggeri

Paulo Da Silva

Carlos Bonet

Egidio Araujo

Alejandro Domínguez

Jonathan Santana

Nicolás Domingo

Roberto Acuña

Mauro Silva

Ricardo Giusti

Alejandro Chori Domínguez

Orlando Berrio

Juan Salgueiro

Rodrigo López

Germán Alemanno

¿A qué hora juega la selección peruana ante las leyendas de la Conmebol?

El partido de exhibición será este el jueves 27 de noviembre de 2025, con el inicio programado a las 4:00 pm (Hora peruana) en el Estadio Nacional. Este evento tiene como objetivo rendir tributo a las leyendas que han dejado huella en la historia del fútbol en la región, enfrentando a un equipo combinado de destacados jugadores.