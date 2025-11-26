Copa Libertadores 2025: Selección peruana se enfrenta a las leyendas de América previo a la final entre Flamengo y Palmeiras
Las estrellas de Perú se miden a las leyendas de América, este jueves en el Estadio Nacional, en un atractivo partido amistoso previo a la final de la Copa Libertadores.
Perú ya respira la Copa Libertadores 2025. Una vez más, como en el año 2019, seremos anfitriones del desenlace del mejor torneo de clubes a nivel sudamericano. La celebración de la ‘Gloria Eterna’ contará con un inicio espectacular, este jueves en el Estadio Nacional, con el esperado Partido de las Estrellas previo al Flamengo vs Palmeiras.
La Conmebol conformó un partido de exhibición que reunirá a exjugadores de la Selección Peruana junto a figuras emblemáticas de otros países de la región. Este evento promete ser un espectáculo único que celebrará el talento futbolístico latinoamericano.
¿Quiénes formarán parte de la selección peruana en el 'Partido de Estrellas' de la Copa Libertadores?
La selección peruana contará con exfutbolistas, entrenadores e incluso algunos dirigentes que se pondrán las zapatillas para ganar el partido amistoso en condición de local. Los convocados son lo siguientes:
- Óscar Ibáñez
- Eusebio Acazuzo
- Agustín Lozano
- Héctor Chumpitaz
- Luis Guadalupe
- Juan Carlos La Rosa
- Percy Olivares
- Martín Hidalgo
- Juan Jayo Legario
- Juan Carlos Cabanillas
- Jean Ferrari
- Jorge Soto
- Miguel Rebosio
- Jaime Duarte
- Luis Ramírez
- Roberto Palacios
- Carlos Lobatón
- Andrés Mendoza
- Walder Saenz
- Flavio Maestri
- Leo Rojas
- Ysrael Zúñiga
- Jhony Vegas
- Johan Fano
- Germán Carty
- Julio César Urube
- Alfonso Yañéz
¿Quién formarán parte de selección peruana vs leyendas de América?
La CONMEBOL no se guarda nada y pondrá a su once de gala para derrotar a los locales en el Estadio Nacional. El partido amistoso contará con algunas históricos como Felipe Melo y Óscar Ruggeri.
- Nery Pumpido
- Marcelo Barovero
- Ricardo Tavarelli
- Leo Moura
- Felipe Melo
- Óscar Ruggeri
- Paulo Da Silva
- Carlos Bonet
- Egidio Araujo
- Alejandro Domínguez
- Jonathan Santana
- Nicolás Domingo
- Roberto Acuña
- Mauro Silva
- Ricardo Giusti
- Alejandro Chori Domínguez
- Orlando Berrio
- Juan Salgueiro
- Rodrigo López
- Germán Alemanno
¿A qué hora juega la selección peruana ante las leyendas de la Conmebol?
El partido de exhibición será este el jueves 27 de noviembre de 2025, con el inicio programado a las 4:00 pm (Hora peruana) en el Estadio Nacional. Este evento tiene como objetivo rendir tributo a las leyendas que han dejado huella en la historia del fútbol en la región, enfrentando a un equipo combinado de destacados jugadores.