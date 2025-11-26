HOYSuscripcion LR Focus

Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
Sociedad

Vecinos denuncian abandono de huaca reconocida por el Ministerio de Cultura: "Se ha convertido en un basurero"

El sitio arqueológico prehispánico "El Bosque" se encuentra lleno de maleza y escombros, lo que lo convierte en un terreno baldío que incrementa la inseguridad de la zona.


Pobladores indican que el lugar se ha convertido en un riesgo para la seguridad. Créditos: Almendra Ruesta / La República.
Pobladores indican que el lugar se ha convertido en un riesgo para la seguridad. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Las vecinas de la urbanización El Bosque, en el distrito de Castilla en la región de Piura, denunciaron el mal estado en el que se encuentra el sitio arqueológico que lleva el mismo nombre que está localidad; un monumento prehispánico que ahora es utilizado como basurero y baño público por transeúntes, negocios colindantes y vehículos de carga pesada que comercializan agregados y usan el espacio como lugar de venta.

Cabe señalar que la huaca "El Bosque" fue reconocida como sitio arqueológico en la década de los 90, ya que guardaría vestigios de la cultura Tallan. Por ello, se trataría de un área que debería ser protegida por el estado y el Ministerio de Cultura.

Al respecto, Socorro Arechaga, habitante del sector, sostuvo que no hay nada más alejado de la realidad. En base a su experiencia como vecina por más de 30 años, los intentos de proteger el sitio se han limitado a instalar cercos perimétricos hechos de alambre de puas y madera, los que son fácilmente retirados por quienes buscan ingresar y hacer uso del lugar.

Pobladores indican que el lugar se ha convertido en un riesgo para la seguridad. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Pobladores indican que el lugar se ha convertido en un riesgo para la seguridad. Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Asimismo, Arechaga detalló que el espacio se ha convertido en un riesgo para la seguridad de los pobladores de la urbanización. El sitio arqueológico es un terreno baldío de más de 3.000 m² con maleza y desmonte con un alumbrado eléctrico deficiente durante las noches por lo que se ha convertido en un espacio que facilita la huida de asaltantes.

"En zonas aledañas a la huaca se establecen cantinas con música hasta altas horas de la noche. Aquí un delincuente se refugia en este descampado y ya no sale, no podemos identificar quien nos robó. A vecinos de aquí ya los han asaltado en sus puertas", apuntó Arechaga.

Por último, la ciudadana lamentó el abandono que padece un espacio que debería ser motivo de orgullo para los pobladores de Castilla y Piura; que, en una situación ideal, permitiría dar a conocer la historia de la región.

