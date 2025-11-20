HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

La ejecución del Tramo Norte de la Autopista El Sol mantiene un ritmo sostenido y apunta a entregarse durante el primer trimestre del 2026, según el Gobierno Regional de Lambayeque.

Avanza autopista el Sol, el megaproyecto que unirá 3 regiones del Perú
Avanza autopista el Sol, el megaproyecto que unirá 3 regiones del Perú | Composición LR | GORE Lambayeque / MTC

El Gobierno Regional de Lambayeque confirmó que el tramo norte de la nueva vía de la Autopista El Sol, una obra clave que conectará tres regiones del país, alcanzó un 75% de avance. Se trata de un corredor de más de 12 kilómetros que va desde el óvalo Mocce hasta el desvío hacia San José y que forma parte de un proyecto mayor que ha acumulado retrasos en los últimos años.

Esta infraestructura se integra al megaproyecto de la mencionada autopista, una carretera de 475 kilómetros que conectará Trujillo, Chiclayo, Piura y Sullana, y que tiene un costo estimado de US$725 millones. Aunque esta obra nacional registra cerca del 50% de ejecución desde su inicio en 2009, el tramo que corresponde a Lambayeque muestra un avance significativo y una programación definida para su entrega.

Gobierno Regional de Lambayeque y el MINCETUR aceleran implementación de la ruta del papa León XIV

Avanza al 75% el tramo norte de Autopista El Sol

Durante una visita de supervisión, el gobernador regional Jorge Pérez Flores informó que los 12.8 kilómetros intervenidos avanzan con imprimado y asfaltado progresivo. Según detalló, el cronograma prevé completar cuatro kilómetros por mes entre noviembre y enero. “Lo que no se hizo en doce años, se pudo hacer en solo un año de trabajo. Gracias a Covisol y a todas las entidades involucradas, hoy podemos decir que estos 12 kilómetros podrán recorrerse en apenas 14 minutos”, señaló la autoridad regional.

Además del asfaltado de cuatro pulgadas, están en construcción dos puentes de 30 metros en Lambayeque, mientras continúan los trabajos de movimiento de tierras, drenaje y adecuación de la plataforma. Covisol estima que la obra quedará culminada en marzo del 2026 y será entregada, como máximo, en mayo del mismo año.

Las 2 nuevas vías de Evitamiento que formarán la Autopista del Sol en Perú: obras del MTC iniciarían en 2025

Tramo norte reducirá tiempo de viaje de 40 a 14 minutos entre distritos

El tramo norte reducirá el tiempo de viaje de 40 a 14 minutos, permitiendo el desvío del tránsito pesado fuera del casco urbano de Chiclayo. Se espera que esto mejore la circulación entre Chiclayo, Lambayeque y Reque, donde se construirá un puente adicional destinado a facilitar la conexión logística.

Según indicó la autoridad, el avance sostenido responde también al trabajo articulado entre diversas entidades. El gobernador destacó la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ENSA, EPSEL, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Cultura, la Oficina de Liberación de Predios y los agricultores de la zona, quienes facilitaron los procesos técnicos requeridos.

El Gobierno Regional de Lambayeque sostiene que esta infraestructura beneficiará a miles de ciudadanos, además de reducir costos logísticos para sectores productivos y acelerar el intercambio interprovincial. La administración regional reafirmó que las obras de transporte seguirán siendo prioridad para mejorar la competitividad y la calidad de vida de la población.

