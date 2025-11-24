Una nueva infraestructura hallada por la Unidad Ejecutora Chankillo constituye un punto de inflexión para la arqueología peruana. Según los especialistas, la estructura presenta una orientación solar claramente definida y evidencia técnicas constructivas poco usuales para su época, con el uso combinado de piedra, barro y adobes. Este descubrimiento podría replantear la noción vigente sobre el origen de la astronomía andina, dado que se ubicaría temporalmente antes del Observatorio Solar de Chankillo, construido alrededor del 250 a.C. y reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial, considerado hasta ahora el sistema astronómico prehispánico más antiguo y complejo de Sudamérica.

El arqueólogo Iván Ghezzi Solís, director de la Unidad Ejecutora Chankillo, señaló en declaraciones recogidas por Andina, que el equipo se encuentra a la espera de los fechados radiocarbónicos, los cuales permitirán establecer con precisión la antigüedad de la estructura. El Ministerio de Cultura sostuvo que el hallazgo no solo redefine los orígenes de la astronomía en la región andina, sino que además aporta uno de los primeros registros de planificación arquitectónica vinculada a los movimientos solares en el continente.

Recientes excavaciones en Chankillo revelaron estructuras y ofrendas vinculadas a la observación solar y al poder político prehispánico. Foto: Andina

Hallazgos refuerzan el valor científico, político y ceremonial del complejo arqueológico de Chankillo

Durante las recientes excavaciones se encontró una vasija ceremonial de estilo Patazca, de aproximadamente un metro de altura, decorada con figuras de guerreros modeladas en arcilla en actitud de combate. Esta pieza fue hallada en una zona restringida del observatorio, lo que sugiere la presencia de élites que dominaban tanto el conocimiento astronómico como el liderazgo militar. Este vínculo entre ciencia y poder reforzaría el carácter ritual y político del Templo Fortificado de Chankillo.

El Ministerio de Cultura también resaltó que estos nuevos hallazgos posicionan a Casma como uno de los centros astronómicos ancestrales más relevantes del planeta. Asimismo, informó que continúan los trabajos de restauración y puesta en valor de las Trece Torres y del Observatorio Solar, con el propósito de abrir este sector al público en los próximos años. Reconocido como Patrimonio Mundial desde 2021, Chankillo sigue ofreciendo pistas sobre una de las tradiciones científicas más antiguas del Perú prehispánico.