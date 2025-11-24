HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

El hallazgo sugiere la existencia de construcciones con función astronómica anteriores al Observatorio de Chankillo, lo que amplía la línea temporal del conocimiento sobre la planificación solar en los Andes, según el Mincul.

Nuevos hallazgos en el complejo arqueológico de Chankillo, en Áncash
Nuevos hallazgos en el complejo arqueológico de Chankillo, en Áncash | Foto: Andina/ Composición LR

Una nueva infraestructura hallada por la Unidad Ejecutora Chankillo constituye un punto de inflexión para la arqueología peruana. Según los especialistas, la estructura presenta una orientación solar claramente definida y evidencia técnicas constructivas poco usuales para su época, con el uso combinado de piedra, barro y adobes. Este descubrimiento podría replantear la noción vigente sobre el origen de la astronomía andina, dado que se ubicaría temporalmente antes del Observatorio Solar de Chankillo, construido alrededor del 250 a.C. y reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial, considerado hasta ahora el sistema astronómico prehispánico más antiguo y complejo de Sudamérica.

El arqueólogo Iván Ghezzi Solís, director de la Unidad Ejecutora Chankillo, señaló en declaraciones recogidas por Andina, que el equipo se encuentra a la espera de los fechados radiocarbónicos, los cuales permitirán establecer con precisión la antigüedad de la estructura. El Ministerio de Cultura sostuvo que el hallazgo no solo redefine los orígenes de la astronomía en la región andina, sino que además aporta uno de los primeros registros de planificación arquitectónica vinculada a los movimientos solares en el continente.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Recientes excavaciones en Chankillo revelaron estructuras y ofrendas vinculadas a la observación solar y al poder político prehispánico. Foto: Andina

Recientes excavaciones en Chankillo revelaron estructuras y ofrendas vinculadas a la observación solar y al poder político prehispánico. Foto: Andina

PUEDES VER: Arequipa: triple choque en la Panamericana Sur deja siete heridos

lr.pe

Hallazgos refuerzan el valor científico, político y ceremonial del complejo arqueológico de Chankillo

Durante las recientes excavaciones se encontró una vasija ceremonial de estilo Patazca, de aproximadamente un metro de altura, decorada con figuras de guerreros modeladas en arcilla en actitud de combate. Esta pieza fue hallada en una zona restringida del observatorio, lo que sugiere la presencia de élites que dominaban tanto el conocimiento astronómico como el liderazgo militar. Este vínculo entre ciencia y poder reforzaría el carácter ritual y político del Templo Fortificado de Chankillo.

El Ministerio de Cultura también resaltó que estos nuevos hallazgos posicionan a Casma como uno de los centros astronómicos ancestrales más relevantes del planeta. Asimismo, informó que continúan los trabajos de restauración y puesta en valor de las Trece Torres y del Observatorio Solar, con el propósito de abrir este sector al público en los próximos años. Reconocido como Patrimonio Mundial desde 2021, Chankillo sigue ofreciendo pistas sobre una de las tradiciones científicas más antiguas del Perú prehispánico.

Notas relacionadas
Ministerio de Cultura denuncia hackeo de su cuenta en X: "Estamos realizando las acciones correspondientes"

Ministerio de Cultura denuncia hackeo de su cuenta en X: "Estamos realizando las acciones correspondientes"

LEER MÁS
Entradas a Machu Picchu para inicios del 2026 se agotan en menos de 12 minutos

Entradas a Machu Picchu para inicios del 2026 se agotan en menos de 12 minutos

LEER MÁS
Cusco: comuneros protestan contra el Ministerio de Cultura por restricciones a servicios básicos

Cusco: comuneros protestan contra el Ministerio de Cultura por restricciones a servicios básicos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

LEER MÁS
Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Pagos MPPE información de HOY, 24 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Bonos Activos información de HOY, 24 de noviembre: bono para pensionados, próximos pagos con aumento y buenas noticias del Sistema Patria

Sociedad

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Aluvión en Cusco arrasa cultivos y activa alerta por retroceso glaciar

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

Congreso: proyecto de ley exigirá a influencers tener título profesional si quieren difundir información

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025