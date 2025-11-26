ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

El evento, de 9:00 a 12:00, busca establecer un diálogo entre operadores de justicia y la sociedad civil. Fuente: Difusión.

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de la Corte Superior de Justicia de Sullana (CSJSU), en coordinación con la Presidencia, realizará este viernes 28 de noviembre la Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la Administración de Justicia, de 9:00 am a 12:00 del mediodía en el auditorio de la sede principal “Juan Alegría Hidalgo”.

El jefe de la ODANC Sullana Luciano Castillo Gutiérrez expresó que este evento tiene como principal objetivo establecer un espacio de diálogo directo y vinculante con los operadores de justicia y la sociedad civil para identificar obstáculos y construir estrategias de mejora continua. “Se busca promover la colaboración entre todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia para buscar acciones preventivas y correctivas contra las presuntas inconductas funcionales”, recalcó.

Participarán representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Fuente: Difusión.

El evento contará con la participación activa de los máximos representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría Pública, quienes expondrán sus diagnósticos y propondrán medidas concretas para optimizar los procesos.

Se ha invitado también a la sociedad civil organizada (Colegios de Abogados, Universidades, Rondas Campesinas y DEMUNAS), cuyas experiencias y problemáticas serán un eje central para la relatoría y la formulación de conclusiones. Dado que es un certamen abierto a la comunidad, se ha convocado también a las organizaciones de base de los diferentes programas sociales, dirigentes de Juntas Vecinales y a los periodistas y medios de comunicación de la jurisdicción