Política

Ministerio de Cultura denuncia hackeo de su cuenta en X: "Estamos realizando las acciones correspondientes"

Tras el hackeo a la cuenta de X del Ministerio de Cultura, el titular de dicha cartera, Alfredo Luna, no ha emitido declaraciones sobre este incidente. La situación sigue en desarrollo mientras se investigan los pormenores del ataque.

Ministerio de Cultura denuncia que su cuenta de X fue hackeada | Composición: LR.
Ministerio de Cultura denuncia que su cuenta de X fue hackeada | Composición: LR.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Cultura anunció que su cuenta oficial de X (antes Twitter) ha sido hackeada. De momento, se desconoce quienes habrían perpetrado el ataque cibernético contra la mencionada cuenta. Además, informaron que procederán con las acciones correspondientes para contrarrestar el hackeo. Hasta el momento, el ministro Alfredo Luna no se ha pronunciado.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
