Pobladores de Talara encontraron al tiburón varado en la playa y empezaron a filetearlo. Foto: Composición LR/Moisés Prieto Álvarez

Pobladores de Talara encontraron al tiburón varado en la playa y empezaron a filetearlo. Foto: Composición LR/Moisés Prieto Álvarez

El último domingo 23 de noviembre, pobladores de la playa Negritos, en Talara, en la región de Piura, encontraron a un ejemplar de Tiburón Megaboca, una de las especies más raras del planeta. Fue Moisés Prieto Álvarez, un fotógrafo conocido como Prial Photography, quien reportó la aparición del animal.

Pese a lo sucedido, ninguna autoridad, como Capitanía, Serenazgo o especialistas, llegaron a tiempo, y muchas personas que transitaban por el lugar aprovecharon para filetear al animal. "Más allá del hecho, esto muestra la falta de educación ambiental y la ausencia de protocolos frente a un hallazgo tan importante para la ciencia", sostuvo Prieto Álvarez en sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Proyecto del Congreso busca cerrar zoológicos sin garantizar destino adecuado para los animales

Tiburón megaboca aparece en playa de Piura y es fileteado por pobladores

Ante la presencia del animal varado en el mar, la respuesta de los pobladores fue correr hacia él con cuchillos para llevarse un pedazo de filete. Al respecto, Prieto Álvarez cuestionó que no exista una concientización en torno al tema de protección de animales.

Asimismo, no hubo presencia de autoridades medioambientales que impidan el actuar de las personas. De acuerdo con Prieto, se trataba de una especie rara y protegida, la cual no debió ser depredada por la población. Es conveniente recordar que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) recomienda a la ciudadanía evitar acercarse a un animal varado y, principalmente, no consumir la carne ni los órganos por riesgo sanitario.

Desconocimiento de la protección de la especie del tiburón

Prieto Álvarez cuestionó el actuar de las personas y la falta de educación sobre el tema. "Nos encanta hablar de que queremos mejores playas, mejores ecosistemas, más turismo, más desarrollo. Pero cuando aparece un animal único, la respuesta es ignorancia, burla y desinformación", escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con el portal FishBase, la especie conocida como Megachasma pelagios es sumamente rara, ya que desde su descubrimiento en 1976 solo se han registrado poco menos de 300 avistamientos por todo el mundo hasta la actualidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.