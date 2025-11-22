Peruanos con más de 10 líneas móviles deberán realizar este trámite para evitar la baja de todos sus servicios en 2025, según anunció Osiptel

Osiptel anuncia que peruanos con más de 10 líneas móviles deben validar su identidad para evitar la suspensión del servicio. | Foto: Composición LR/IA.

Osiptel anuncia que peruanos con más de 10 líneas móviles deben validar su identidad para evitar la suspensión del servicio. | Foto: Composición LR/IA.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ordenó la aplicación inmediata de un conjunto de medidas regulatorias temporales destinadas a reforzar la seguridad, la protección de datos personales y la trazabilidad del servicio durante el estado de emergencia. Estas acciones buscan prevenir el uso indebido de líneas móviles y reducir los riesgos asociados a delitos como el fraude o la suplantación de identidad.

A través de la Resolución n.º 000116-2025-CD/OSIPTEL, se aprobó un nuevo procedimiento de validación de identidad que deberá aplicarse a todas las personas naturales que tengan más de diez líneas móviles registradas a su nombre, a fin de garantizar que cada titular sea correctamente identificado y que las líneas estén vinculadas de manera legítima y verificable.

Usuarios con más de 10 líneas móviles deben validar su identidad, según Osiptel

La Resolución n.° 000116-2025-CD/OSIPTEL dispone un nuevo procedimiento de validación de identidad para todas las personas naturales que tengan más de diez líneas móviles registradas a su nombre. Según la norma, las empresas operadoras deberán notificar a estos usuarios mediante mensajes de texto y correos electrónicos durante cinco días hábiles consecutivos, indicando que deben acercarse a los centros o puntos de atención autorizados para revalidar su identidad a través de verificación biométrica.

De no hacerlo dentro del plazo establecido, el servicio será suspendido por un máximo de tres meses, tiempo en el que el abonado aún podrá regularizar su situación. Si al finalizar este periodo no se concreta la validación, las operadoras estarán autorizadas a dar de baja definitivamente la línea, tal como precisó Tatiana Piccini Antón, directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel.

Osiptel implementa medidas para regular servicios móviles durante el estado de emergencia

La norma también implementa un procedimiento sumarísimo para dar de baja los servicios móviles que presenten registros inconsistentes, es decir, aquellos cuyos datos del abonado no coinciden con la información del Reniec o de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Para estos casos, se ordena que las empresas operadoras envíen mensajes de texto y correos electrónicos durante dos días calendario consecutivos, otorgando luego otros dos días adicionales para que el usuario regularice su información. Si pasado este periodo no se realiza la actualización, la empresa deberá suspender el servicio por dos días calendario y, de persistir la falta de regularización, proceder a la baja definitiva de la línea al día siguiente.

En cuanto a las líneas prepago, se determinó que serán dadas de baja todas aquellas que no hayan registrado tráfico de voz o datos, entrante o saliente, durante tres días calendario consecutivos desde su activación. Además, se dispuso que la contratación de líneas por parte de ciudadanos extranjeros se efectúe únicamente de manera presencial en centros o puntos de atención autorizados, previa verificación biométrica con la base de datos de Migraciones, a fin de reforzar la autenticidad de los registros.