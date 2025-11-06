HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Coronel Víctor Revoredo pide fiscalización a Osiptel en medio de ola de extorsiones: "¿Cómo es posible que en un libre espacio se vendan chips?''

El coronel presentó la nueva División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú, y aprovechó para cuestionar a Osiptel por la venta indiscriminada de chips que facilita a los delincuentes operar de forma anónima.

El coronel Víctor Revoredo, de la PNP, exige mayor fiscalización a la venta de chips móviles para combatir el crimen organizado en Perú, alertando sobre su uso en extorsiones.
El coronel Víctor Revoredo, de la PNP, exige mayor fiscalización a la venta de chips móviles para combatir el crimen organizado en Perú, alertando sobre su uso en extorsiones. | Composición LR

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), exigió una fiscalización más estricta por parte de Osiptel y otras autoridades para controlar la venta indiscriminada de chips móviles, que, según advirtió, alimenta directamente el accionar del crimen organizado en el país. “¿Cómo es posible que en un libre espacio se vendan chips? Sabemos que el agente causante de este viral son los aparatos tecnológicos”, cuestionó el oficial en RPP Noticias.

Revoredo explicó que la comercialización irregular de chips facilita que bandas delictivas operen sin dejar rastro y perpetren amenazas, cobros extorsivos y otros delitos desde el anonimato. Por ello, planteó una auditoría rigurosa de ventas y un registro obligatorio de los compradores. “Los establecimientos deben contar con licencia específica para la venta de estos aparatos tecnológicos. Hay que preguntar: ¿a quién le ha vendido?, ¿dónde están las boletas? Y hacer un seguimiento a través de Osiptel”, sostuvo. El jefe policial advirtió que los locales que “no tengan un registro objetivo” deben ser clausurados de inmediato.

Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

lr.pe

Nueva unidad contra la extorsión

Revoredo brindó estas declaraciones en el marco de la presentación de la División de Investigación de Extorsiones, creada para enfrentar uno de los delitos más violentos y en expansión del país. Recordó que esta unidad se ha separado de la histórica División de Secuestros y contará con agentes especializados en inteligencia operativa, cuyo objetivo será mapear el delito y anticipar patrones criminales.

El coronel indicó que el equipo ya está operativo y ha obtenido sus primeros resultados tras tres días de trabajo, con 17 detenidos en flagrancia por extorsión en el rubro de la construcción civil. Asimismo, destacó la coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, especialmente con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, así como con autoridades locales como el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; el alcalde del Callao, Pedro Spadaro; y el presidente regional del Callao, Ciro Gálvez.

A pesar de las declaraciones de Revoredo, según las últimas cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), de enero a octubre de este año, hubo 23.213 denuncias por extorsión, de las cuales solo hubo 11 condenas por el mismo delito en todo el 2025. Además, Sinadef reporta que se incrementan a 129 los homicidios registrados durante el Gobierno actual de José Jerí. Solo el domingo 12 de octubre se registraron 12 homicidios.

“El reto es grande, pero ya tenemos los primeros golpes”, enfatizó Revoredo, al recalcar que la estrategia será de largo plazo y combinará inteligencia policial, articulación institucional y control tecnológico para frenar la ola de extorsiones en el país.

José Jerí responde al coronel

Debajo de la publicación de X con el clip del coronel hablando sobre Osiptel y la venta de chips, el presidente José Jerí dejó una respuesta: ''No está mal criticar. Mal es criticar y no proponer. En los espacios de coordinación interna se están haciendo las criticas y propuestas propias para sacar adelante las cosas''.

Recientemente, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) se presentó ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República para informar sobre las acciones emprendidas respecto a la venta ambulatoria de chips. En la reunión, afirmaron que, durante el periodo de estado de emergencia decretado por el Ejecutivo, se solicitó a las empresas operadoras la suspensión de 479 servicios vinculados a casos de extorsión y secuestro.

José Jerí usó su cuenta de X para contestarle a Revoredo.

José Jerí usó su cuenta de X para contestarle a Revoredo.

Casos de extorsión aumentan, pero condenas se estacan: PJ solo registra 4 sentencias a bandas criminales en Lima y ninguna en Callao

lr.pe

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

