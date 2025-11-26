Minsa declara alerta amarilla: el 80% de centros de salud en riesgo ante lluvias en Lambayeque

La llegada de posibles lluvias a la costa norte del país en las próximas semanas vuelve a encender las alarmas sobre la situación de los centros de salud en la región Lambayeque. Este miércoles 26 de noviembre se conoció que el 80 % de establecimientos sanitarios de esta localidad están en riesgo. Este escenario ha propiciado a que el Ministerio de Salud (Minsa) declare alerta amarilla para esta región y otras más.

Precariedad y riesgos

Al respecto, el gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, explicó que en la lista de establecimientos se hallan los hospitales Las Mercedes de Chiclayo y Belén de Lambayeque, los cuales cada año se ven afectados por las precipitaciones pluviales, debido a las inundaciones o filtraciones que generan un deterioro en su infraestructura y perjudican la atención en su servicio de Emergencia o consultorios.

No obstante, más grave es la situación de seis centros de salud que podrían colapsar por la inclemencia de futuras precipitaciones pluviales en Lambayeque. Se trata de locales los cuales prestan el servicio de salud en una precariedad absoluta y llegarían a dejar de funcionar si es que la lluvia no tiene piedad. Estos puestos se ubican en su totalidad en la zona altoandina, principalmente en Incahuasi, Cañaris y Salas.

"Lambayeque tiene un 80 % de centros de salud de vulnerabilidad media, lo que significa que tienen algun tipo de grieta o deficiencia estructural. Aquí tenemos seis establecimientos de salud, sobre todo de la zona altoandina, de vulnerabilidad alta, es decir, que podrían colapsar (…). Si no se han hecho mantenimientos es porque no hay el saneamiento legal o porque los sitios son muy pequeños y no están acorde a las normas actuales", explicó el funcionario.

Alerta amarilla

En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N.º 847-2025/MINSA publicada hoy miércoles en el diario oficial El Peruano, el Minsa declaró en alerta amarilla a los establecimientos de salud de las regiones Ucayali, Lambayeque, Cajamarca, Junín y Amazonas, por efecto de lluvias intensas que se están presentando actualmente y por las pronosticadas para las siguientes semanas.

"La alerta amarilla nos indica que debemos estar preparados ante el riesgo inminente por las lluvias. Este documento nos dice que pueden haber problemas de accesibilidad, y daños a la infraestructura de los establecimientos de salud y esto originaría que no haya una buena atención. Además, nos dice que estemos preparados ante un eventual brote de dengue", explicó Ureta Núñez.