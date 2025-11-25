Los músicos han asegurando que continuarán con sus presentaciones, pese a la situación. | Emmanuel Moreno | Composición LR

Los músicos han asegurando que continuarán con sus presentaciones, pese a la situación. | Emmanuel Moreno | Composición LR

La orquesta chiclayana Las Estrellas de la Cumbia continúan siendo blanco de amenazas por parte de extorsionadores, quienes les exigen S/20.000. Los integrantes ya han levantado la denuncia respectiva ante la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divincri) de Chiclayo. Asimismo, exigen la protección de los efectivos de la Policía Nacional del Perú durante sus presentaciones.

"Los mensajes (extorsivos) llegaron al número de contratos de la empresa. Nos atemorizan psicológicamente (...) pedimos que la policía nos brinde seguridad a nosotros y a todas nuestras orquestas hermanas", indicó Erick Panta, animador de la orquesta para La República.

Extorsionadores exigen S/ 20.000 a la orquesta

Según testimonio del animador, la orquesta recibió un video de la organización criminal 'La Jauría', quienes le exigen S/20.000 para no atentar contra los cantantes y músicos. Pese a la situación, los integrantes anunciaron que continuarán con sus presentaciones de acuerdo a su programación.

"La Policía tomó cartas en el asunto. Pedimos que nos brinde la seguridad respectiva para el público y para los integrantes", sostuvo Panta. La orquesta indicó que no es la primera vez que reciben amenazas, ya que en octubre del 2024 también fueron blanco de extorsiones por otro grupo delictivo.

Redoblaron su seguridad

La República conoció que los propietarios de Las Estrellas de la Cumbia han decidido tomar medidas de seguridad por su cuenta para proteger a sus trabajadores, como es el incremento de la vigilancia privada en el trayecto, durante la presentación y luego del espectáculo. Esto, lógicamente, ha implicado un gasto mayor.

Cabe precisar que los delincuentes no solo amenazaron con atentar contra la agrupación durante sus presentaciones, sino también al bus que los traslada. "Pedimos mayor protección para nosotros y el público. Doblamos nuestra seguridad", sostuvo una de las integrantes de la orquesta.

