Iglesia en Chiclayo ofrece misas virtuales en Roblox desde una catedral digitalizada

El proyecto “Chiclayo Eterno” fue presentado públicamente en el mes de septiembre a través de TikTok. Foto: composiciónLR/chiclayo.eterno_

Desde Chiclayo, una innovadora propuesta religiosa ha generado un fenómeno en internet: una iglesia católica transmite misas virtuales a través de Roblox, la popular plataforma de videojuegos. El proyecto, bautizado como “Chiclayo Eterno”, permite que decenas de jóvenes ingresen a una catedral digital donde asisten a celebraciones litúrgicas todas las noches.

Lo que inició como una recreación virtual de la ciudad norteña peruana se convirtió en un espacio interactivo que integra la fe y la tecnología. Con más de 41.000 seguidores en TikTok, esta experiencia inmersiva ha ganado notoriedad nacional, despertando el interés de medios digitales y la comunidad religiosa.

¿En qué consisten las misas virtuales en Roblox?

El proyecto “Chiclayo Eterno” fue desarrollado por un grupo de jóvenes programadores peruanos que utilizan Roblox Studio para construir una réplica detallada de zonas emblemáticas de Chiclayo. La pieza central del entorno digital es una catedral modelada con precisión, donde cada noche se celebran misas virtuales.

En este espacio tridimensional, los usuarios ingresan con sus avatares, ocupan bancas creadas con bloques y observan la ceremonia desde un punto de vista inmersivo. En el altar, un avatar representa al sacerdote, quien dirige la misa con audio real, ya sea grabado el mismo día o transmitido en vivo. Esta estructura ha sido diseñada para replicar el ambiente solemne de una iglesia física.

Durante el mes de octubre, la plataforma incluyó la figura digital del Señor de los Milagros y simuló las tradicionales procesiones con detalles decorativos y eventos religiosos. Además, los desarrolladores actualizan constantemente la catedral con mejoras en iluminación, ornamentos y elementos festivos que reflejan el calendario litúrgico peruano.

¿Cómo puedo ser parte de las misas virtuales en Roblox?

El acceso a las misas en Roblox es gratuito y está diseñado para ser sencillo. Los creadores del proyecto han habilitado un proceso de ingreso que permite que cualquier usuario interesado participe de las celebraciones. Estos son los pasos:

Unirse al servidor oficial de Discord de “Chiclayo Eterno”, cuyo enlace se encuentra en la biografía del perfil de TikTok del proyecto. Consultar los horarios y actualizaciones, que se anuncian regularmente en la comunidad de Discord. Ingresar a Roblox desde una cuenta registrada y buscar el mapa con el nombre “Chiclayo Eterno”. Acceder al templo virtual todos los días a las 19:00 horas (hora peruana), cuando se abre el espacio para la misa digital.

Los usuarios pueden recorrer libremente las calles de Chiclayo recreadas en el videojuego antes de dirigirse a la catedral. Durante la misa, la comunidad se comporta con respeto, replicando el ambiente de una liturgia convencional. El avatar del sacerdote se coloca en el altar mientras se transmite el audio con la lectura del Evangelio, cánticos y reflexiones espirituales.

¿Qué es Roblox?

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea que permite a los usuarios crear, compartir y jugar millones de experiencias interactivas desarrolladas por la comunidad global. Está orientada principalmente a un público joven y cuenta con más de 70 millones de usuarios activos diarios.

Disponible de forma gratuita en dispositivos móviles, PC y consolas, Roblox se destaca por ofrecer herramientas que permiten construir mundos virtuales personalizados. Cada entorno puede incluir mecánicas de juego, funciones sociales, eventos o simulaciones, como el caso de la catedral digital de Chiclayo.

La moneda virtual del sistema, Robux, permite adquirir artículos estéticos o desbloquear funciones premium dentro de los juegos. Aunque la mayoría de contenidos son de libre acceso, la plataforma cuenta con sistemas de control parental, filtros de chat y restricciones de contacto para garantizar la seguridad de los menores.