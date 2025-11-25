HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

CENEPRED e Indeci descartan presencia de fenómeno El Niño o La Niña en 2026

Las autoridades de estas instituciones piden enfocarse en prevención ante temporada de lluvias


"El periodo de lluvias va a ser una etapa normal", aseguró el jefe de Cenepred. Créditos: composición LR.
"El periodo de lluvias va a ser una etapa normal", aseguró el jefe de Cenepred. Créditos: composición LR.

Durante una jornada de capacitación en Trujillo, las autoridades nacionales de Indeci y Cenepred informaron que, según las últimas evaluaciones científicas, no se prevé la ocurrencia de un fenómeno El Niño ni de La Niña para los próximos meses, por lo que el país enfrentará un periodo de lluvias dentro de los parámetros normales. Sin embargo, insistieron en que las autoridades regionales y municipales deben reforzar la prevención para reducir riesgos.

El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Arroyo Sánchez, llegó a La Libertad para reunirse con funcionarios locales y evaluar la situación de las quebradas y puntos críticos de la región. Durante su intervención, subrayó la importancia de trabajar antes de que ocurran los desastres.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

lr.pe

“Ustedes saben que la prevención es lo más importante. A veces queremos acudir a un daño que hemos podido prevenir y eso no debe suceder”, señaló.

Arroyo advirtió además la ausencia de algunos alcaldes en la reunión, pese a ser autoridades clave en la primera respuesta. “He visto una ausencia de alcaldes, que son los principales actores”, expresó.

Jefe de Indeci aseguró que se reunirá virtualmente con los alcaldes para orientarlos en medidas urgentes. Créditos: Yolanda Goicochea / La República<br><br>

Jefe de Indeci aseguró que se reunirá virtualmente con los alcaldes para orientarlos en medidas urgentes. Créditos: Yolanda Goicochea / La República

Aun así, afirmó que se realizarán reuniones virtuales para orientarlos en medidas urgentes. “Vamos a asesorarlos en qué es lo que tienen que hacer y poder estar prevenidos”, expresó.

En cuanto a las intervenciones en quebradas, destacó los avances en las obras de saneamiento y contención. “Están en un 71 % en San Ildefonso y ya terminaron en la quebrada de León. Vamos a poner nuestros buenos oficios para que se llegue al 100 % antes que haya la lluvia fuerte”, comentó.

Puedes ver: Asaltan bus que trasladaba a músicos de la banda Armonía y Juvetund Otuzcana en La Libertad

lr.pe

Piden prevención ante lluvias

Por su parte, el jefe institucional de Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Rolando Capucho Cárdenas, explicó que el país enfrenta un panorama más favorable en términos climáticos, pero que eso no debe generar confianza excesiva.

“El periodo de lluvia va a ser una etapa normal. No va a haber más lluvias de lo que normalmente nos ha acompañado en otros años”, precisó.

Capucho insistió en que el problema recurrente en el país es la falta de acción temprana. “El Perú por naturaleza es un país reactivo. Reaccionamos muy tarde; en octubre y noviembre queremos descolmatar los ríos cuando hemos tenido todo un año para hacerlo”, afirmó.

Puedes ver: 'Mickey Mouse del Crimen' vuelve a extorsionar desde el penal El Milagro

lr.pe

Asimismo, detalló que Cenepred brinda asistencia permanente en La Libertad, donde un equipo técnico trabaja con municipalidades para actualizar los planes de prevención y gestionar financiamiento para obras de mitigación. A nivel nacional, ambas instituciones continúan una ruta de capacitaciones presenciales que incluye Huánuco, Áncash, Lambayeque, Piura y Tumbes.

Aunque descartó un evento El Niño o La Niña para el 2026, Capucho recordó que el país sigue expuesto. “Un fenómeno el Niño o La Niña que, afortunadamente, no está en la predicción del año 2026, sí podrían afectar grandemente a nuestro país como a los países que están muy cercanos”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía. “No nos olvidemos que invertir un sol en prevención te ahorra quince en respuesta y reconstrucción. Si se hace una buena obra para reducir riesgo, ya no te va a afectar o reducirá la afectación en los demás años”, sentenció.

Notas relacionadas
Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Asaltan bus que trasladaba a músicos de la banda Armonía y Juvetund Otuzcana en La Libertad

Asaltan bus que trasladaba a músicos de la banda Armonía y Juvetund Otuzcana en La Libertad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025