CENEPRED e Indeci descartan presencia de fenómeno El Niño o La Niña en 2026

"El periodo de lluvias va a ser una etapa normal", aseguró el jefe de Cenepred. Créditos: composición LR.

Durante una jornada de capacitación en Trujillo, las autoridades nacionales de Indeci y Cenepred informaron que, según las últimas evaluaciones científicas, no se prevé la ocurrencia de un fenómeno El Niño ni de La Niña para los próximos meses, por lo que el país enfrentará un periodo de lluvias dentro de los parámetros normales. Sin embargo, insistieron en que las autoridades regionales y municipales deben reforzar la prevención para reducir riesgos.

El Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Arroyo Sánchez, llegó a La Libertad para reunirse con funcionarios locales y evaluar la situación de las quebradas y puntos críticos de la región. Durante su intervención, subrayó la importancia de trabajar antes de que ocurran los desastres.

“Ustedes saben que la prevención es lo más importante. A veces queremos acudir a un daño que hemos podido prevenir y eso no debe suceder”, señaló.

Arroyo advirtió además la ausencia de algunos alcaldes en la reunión, pese a ser autoridades clave en la primera respuesta. “He visto una ausencia de alcaldes, que son los principales actores”, expresó.

Jefe de Indeci aseguró que se reunirá virtualmente con los alcaldes para orientarlos en medidas urgentes. Créditos: Yolanda Goicochea / La República





Aun así, afirmó que se realizarán reuniones virtuales para orientarlos en medidas urgentes. “Vamos a asesorarlos en qué es lo que tienen que hacer y poder estar prevenidos”, expresó.

En cuanto a las intervenciones en quebradas, destacó los avances en las obras de saneamiento y contención. “Están en un 71 % en San Ildefonso y ya terminaron en la quebrada de León. Vamos a poner nuestros buenos oficios para que se llegue al 100 % antes que haya la lluvia fuerte”, comentó.

Piden prevención ante lluvias

Por su parte, el jefe institucional de Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Rolando Capucho Cárdenas, explicó que el país enfrenta un panorama más favorable en términos climáticos, pero que eso no debe generar confianza excesiva.

“El periodo de lluvia va a ser una etapa normal. No va a haber más lluvias de lo que normalmente nos ha acompañado en otros años”, precisó.

Capucho insistió en que el problema recurrente en el país es la falta de acción temprana. “El Perú por naturaleza es un país reactivo. Reaccionamos muy tarde; en octubre y noviembre queremos descolmatar los ríos cuando hemos tenido todo un año para hacerlo”, afirmó.

Asimismo, detalló que Cenepred brinda asistencia permanente en La Libertad, donde un equipo técnico trabaja con municipalidades para actualizar los planes de prevención y gestionar financiamiento para obras de mitigación. A nivel nacional, ambas instituciones continúan una ruta de capacitaciones presenciales que incluye Huánuco, Áncash, Lambayeque, Piura y Tumbes.

Aunque descartó un evento El Niño o La Niña para el 2026, Capucho recordó que el país sigue expuesto. “Un fenómeno el Niño o La Niña que, afortunadamente, no está en la predicción del año 2026, sí podrían afectar grandemente a nuestro país como a los países que están muy cercanos”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía. “No nos olvidemos que invertir un sol en prevención te ahorra quince en respuesta y reconstrucción. Si se hace una buena obra para reducir riesgo, ya no te va a afectar o reducirá la afectación en los demás años”, sentenció.